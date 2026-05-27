Zelenski, scrisoare urgentă către Trump: Ucraina rămâne fără sisteme de apărare
Data publicării: 27 Mai 2026

Zelenski, scrisoare urgentă către Trump: Ucraina rămâne fără sisteme de apărare
Autor: Iulia Horovei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski (s), președintele american Donald Trump (d). Sursa foto: Agerpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a transmis o scrisoare omologului său american, Donald Trump, solicitând mai mult sprijin în ceea ce privește sistemele de apărare anti-rachetă ale Kievului.

Președintele Volodimir Zelenski i-a trimis președintelui SUA, Donald Trump, o scrisoare în care avertizează asupra deficitului tot mai mare al Ucrainei în ceea ce privește sistemele de apărare aeriană, în special capacitățile anti-rachete balistice, scrie publicația Kyiv Independent.

Apelul vine în contextul în care Rusia își intensifică atacurile aeriene asupra Ucrainei și amenință public cu un nou val de lovituri cu rază lungă de acțiune asupra Kievului, inclusiv atacuri asupra a ceea ce Moscova a numit „centre de decizie” ale Ucrainei.

Zelenski îi cere lui Trump sprijin urgent 

„În ceea ce privește apărarea aeriană împotriva rachetelor, ne bazăm pe prietenii noștri”, se arată în scrisoare, consultată de sursa menționată mai sus. „În ceea ce privește apărarea împotriva rachetelor balistice, ne bazăm aproape exclusiv pe Statele Unite”, a mai punctat liderul de la Kiev.

Autoritățile ucrainene sunt îngrijorate că rezervele reduse de sisteme Patriot și alte sisteme de apărare furnizate de statele occidentale ar putea să nu fie suficiente pentru a contracara bombardamentele.

„Este foarte dificil când vine vorba de apărarea anti-rachete balistice”, a declarat pentru Kyiv Independent o persoană familiarizată cu situația. Potrivit acesteia, ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite, Olha Stefanishyna, transmite scrisoarea Casei Albe, președintelui Camerei Reprezentanților Mike Johnson și altor membri ai Congresului.

Ofensiva Rusiei pune presiune pe sistemele de apărare ucrainene

Mesajul reflectă și îngrijorarea tot mai mare a Kievului cu privire la dificultățile de a obține arme prin programul Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), care permite aliaților NATO să finanțeze achiziția de armament american pentru Ucraina.

„Ritmul actual al livrărilor prin programul PURL nu mai ține pasul cu realitatea amenințării cu care ne confruntăm”, se arată în scrisoare. „Vă cer ajutorul pentru a proteja cerul Ucrainei de rachetele rusești”, mai scriu ucrainenii.

„În numele poporului ucrainean, cer respectuos președintelui și Congresului SUA să rămână implicați”, se mai arată în document. „Și să ne ajute să asigurăm acest instrument vital de protecție împotriva terorii ruse - rachete Patriot PAC-3 și sisteme suplimentare - pentru a opri rachetele balistice și alte atacuri rusești”, mai adaugă Kievul.

Ultimul atac aerian masiv al Rusiei a subliniat presiunea tot mai mare asupra apărării aeriene ucrainene. Forțele aeriene de la Kiev au raportat că Moscova a lansat 90 de rachete Oreșnik și 600 de drone asupra Ucrainei în noaptea de 24 mai.

