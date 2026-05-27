O trotinetă electrică a provocat un incendiu cu pagube însemnate în Arad
Data publicării: 27 Mai 2026

O trotinetă electrică a provocat un incendiu cu pagube însemnate în Arad
Autor: Elena Aurel

trotineta_66748400 Sursă foto: Freepik - https://www.freepik.com/, @ freepik
O trotinetă electrică lăsată la încărcat a provocat un incendiu cu pagube însemnate la o casă din oraşul Curtici, în noaptea de marţi spre miercuri, fără a fi înregistrate victime, pentru că proprietarii locuinţei s-au evacuat la timp.

Trotineta electrică a fost lăsată într-o anexă a casei, însă după ce acumulatorul încins a luat foc, incendiul s-a extins şi la casă.

La faţa locului au intervenit pompierii militari din Arad, ajutaţi de pompierii voluntari din Curtici, dar acoperişul casei era deja cuprins de flăcări.

"La sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta prin ardere generalizată la nivelul anexei, flăcările propagându-se şi la acoperişul locuinţei, pe o suprafaţă totală de aproximativ 150 de metri pătraţi. Incendiul a fost localizat şi stins în limitele găsite, fără a se înregistra victime. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind scurtcircuitul generat de un acumulator lăsat la încărcat", a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Arad.

Instalaţiile electrice ale locuinţei nu erau defecte

Reprezentanţii ISU au precizat că este vorba de acumulatorul unei trotinete electrice lăsate la încărcat peste noapte, iar la prima vedere instalaţiile electrice ale locuinţei nu erau defecte.

Pagubele produse de incendiu sunt însemnate, fiind distrusă anexa, în timp ce acoperişul casei a fost avariat în mare parte, dar şi interioare din locuinţă, potrivit Agerpres. 

