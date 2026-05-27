Europa rămâne dependentă de China: 68% dintre firme își mențin sau extind operațiunile pe partea cealaltă a Globului

Aproape o treime dintre respondenți au declarat că își externalizează activitatea în China, în timp ce 37% au declarat că nu și-au schimbat strategia lanțului de aprovizionare în ultimii doi ani, se arată în raportul citat de CNBC.

Sondajul s-a bazat pe răspunsurile a aproape 300 de membri, care erau familiarizați cu strategiile companiilor lor în lanțul de aprovizionare din China continentală.

În total, 68% dintre respondenți au declarat că fie rămân, fie își extind operațiunile în China. Prin comparație, doar 7% au declarat că își mută aprovizionarea fabricilor în afara țării sau înființează baze de producție alternative în altă parte, se arată în raport.

„Firmele europene continuă să fie mai dependente de China ca loc de aprovizionare și producție pentru produsele lor”, a declarat Jens Eskelund, președintele Camerei de Comerț a UE în China.

Aproape o treime din bunurile globale, fabricate în China

China reprezintă aproximativ 28% din bunurile fabricate la nivel global, în ciuda tarifelor impuse de SUA și UE. Se pare că blocul comunitar își intensifică controlul asupra practicilor comerciale ale Chinei. Comisia Europeană nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii din partea CNBC.

Aproximativ 24% dintre membrii camerei de comerț a UE care au răspuns la întrebarea privind lanțul de aprovizionare au declarat că își diversifică activitatea atât prin extinderea în China, cât și prin stabilirea de furnizori alternativi în alte părți.

Această modificare schimbă, de asemenea, modul în care operează companiile globale de logistică.

Companiile chineze preiau din ce în ce mai mult control asupra lanțurilor de aprovizionare de peste mări pe măsură ce se extind la nivel global, a declarat Michael Aldwell, vicepreședinte executiv pentru logistică maritimă la compania elvețiană de transport maritim Kuehne+Nagel.

„Observăm o creștere a volumului de afaceri în industria noastră care este controlată, decisă, expediată și plătită aici, în China”, a declarat Aldwell pentru „Squawk Box Asia” de la CNBC. Aceste sectoare includ vehiculele electrice, bateriile și electronicele de larg consum, a adăugat el.

„Practic, observăm următoarea tendință: atunci când organizația de management al lanțului de aprovizionare cu sediul în China este mai matură decât piața de destinație sau când există schimbări rapide într-o industrie, companiile chineze aleg să preia controlul asupra acelui lanț de aprovizionare”, a mai zis Aldwell.

Automatizarea reduce costurile. Mii de angajați, înlocuiți de roboți

Costul este unul dintre principalele motive pentru care companiile europene își cresc producția în China, conform sondajului Camerei de Comerț a UE.

Costurile relativ scăzute ale forței de muncă din China au contribuit la consolidarea rolului său de centru global de producție. Dar, pe măsură ce fabricile se confruntă cu deficit de forță de muncă, multe au adoptat automatizarea - rapid.

„Costul forței de muncă, care oricum ar putea fi mai mic, devine irelevant în sine, din cauza automatizării”, a declarat Denis Depoux, director general global la Roland Berger, o firmă de consultanță care a ajutat Camera de Comerț a UE să realizeze sondajul.

„Diferența de nivel de automatizare [față de] acum doi ani este uluitoare. Nu mai vezi pe nimeni”, a spus el, referindu-se la vizita sa din această săptămână la o companie privată chineză de producție a cuprului.

Depoux a adăugat că, deși automatizarea poate costa inițial mai mult decât munca umană, fabricile pot produce în cele din urmă produse mai rapid.

De exemplu, producătorul chinez de vehicule electrice Nio, care s-a extins în Europa, a declarat că una dintre fabricile sale din China funcționează cu 941 de roboți care pot lucra complet autonom pe mai multe modele de vehicule simultan - fără lucrători în producție. Această configurație permite fabricii să funcționeze non-stop.

Totul face parte dintr-un ecosistem local de producție, cu acces la prețuri mai mici la energie industrială și costuri mai mici ale materiilor prime, a subliniat Roland Berger într-un raport din martie intitulat „Avantajul Chinei în materie de costuri și viteză: un semnal de alarmă pentru companiile occidentale”.

Raportul a adăugat că negocierile trimestriale cu furnizorii privind prețul și subvențiile selective de stat ajută adesea produsele chinezești să ajungă pe piețele globale mai devreme și la costuri mult mai mici.

Aproximativ trei sferturi dintre companiile UE din China au declarat că instalațiile lor de producție din țară sunt mai eficiente decât operațiunile din alte părți, a constatat sondajul camerei.

„În majoritatea industriilor de astăzi, există cel puțin un concurent chinez sau un concurent internațional care valorifică lanțurile de aprovizionare chineze”, a spus Eskelund.

„Așadar, cred că în multe industrii, dacă ești capabil să concurezi la preț și calitate, trebuie pur și simplu să devii parte a lanțurilor de aprovizionare chineze. Nu este neapărat pentru că vrei să te extinzi în China”, a mai spus el.