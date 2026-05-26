DCNews Stiri Un tren de călători a luat foc în România. 60 de pasageri, evacuați
Data publicării: 26 Mai 2026

Un tren de călători a luat foc în România. 60 de pasageri, evacuați
Autor: Tiberiu Vasile

Foto: Inquam Photos/ George Călin
Un tren de călători a fost afectat de un incendiu izbucnit la locomotivă, iar 60 de pasageri au fost evacuați și ulterior reîmbarcați după sosirea unei alte locomotive.

Peste 60 de călători dintru-un tren care urma să ajungă în gara din Baia Mare au fost debarcaţi pe raza localităţii Ulmeni după ce locomotiva a luat foc, a informat, marţi seara, purtătorul de cuvânt al ISU Maramureş, Adriana Şanta.

"La faţa locului a sosit o locomotivă de schimb, peste 60 de călători au fost îmbarcaţi în siguranţă în vagoane, urmând ca trenul să îşi reia traseul în cel mai scurt timp", a spus Adriana Şanta.

Toţi călătorii aflaţi în vagoane au fost evacuaţi

Conform sursei citate, inţial toţi călătorii aflaţi în vagoane au fost evacuaţi în deplină siguranţă.

"Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Incendiul a fost localizat şi se manifestă doar la nivelul locomotivei, fiind eliminat riscul de propagare a flăcărilor la vagoane", a precizat Adriana Şanta.

Potrivit aceleiaşi surse, pentru gestionarea situaţiei, la faţa locului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi două echipaje medicale, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Cisternă cu motorină lovită de tren în Giurgiu. Pompierii intervin pentru limitarea scurgerilor de combustibil
 

