DCNews Stiri Mircea Badea a dat nas în nas cu ursul. Era pe scările unui hotel
Data publicării: 25 Mai 2026

Mircea Badea a dat nas în nas cu ursul. Era pe scările unui hotel
Autor: Anca Murgoci

mircea badea_INQUAM_Photos_George_Calin Inquam Photos / George Călin
După ce un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, Mircea Badea a povestit că s-a întâlnit și eu cu ursul.

Mircea Badea a povestit o întâmplare petrecută la Predeal, unde s-a trezit față în față cu un urs, la doar un metru și jumătate distanță.

„V-am zis că am dat nas în nas cu ursul la Predeal? A fost alertă de urs. Ne-am tot uitat, voiam să facem și o drumeție, acum câteva luni. Ne-am întors din drum, că au venit unii spre noi și au zis: „Ursul, ursul, am văzut ursul!” Am zis: „Bă, e nebunie”. Eram și cu copilul și am zis că mai bine ne întoarcem. Bine, ne-am întors și, seara, alertă pe 112: „Ursul, ursul prin Predeal!

Și a venit și o mașină de poliție, era doar cu luminile aprinse, fără sirenă, care escorta niște doamne către unitatea de cazare, cum ar spune cei care scriu știri. Și mergeau așa, încet, și mașina de poliție la fel, ușor, cu luminile aprinse.

Am ieșit și eu cu niște prieteni la o țigară. Pe scările hotelului, că restaurantul era exact lângă hotel, stăteam acolo și vorbeam. Zic: „Bă, dar n-a venit ursul. N-am văzut și noi ursul...” Și o doamnă de la etaj, de pe balcon, zice: „Aoleu, aveți grijă că e ursul! Ursul!” Și zic: „Unde-i, doamnă, ursul?”, vorbind așa, relaxat. „E lângă dumneavoastră”. Când mă uit, ursul era la un metru și jumătate. Aaa, ursul! Înțelegi? Au țipat toți: „Aaa, ursul, ursul!” S-a speriat și ăla săracul și a luat-o la fugă pe stradă. Ursul ăla s-a speriat. Era simpatic, de altfel”, a povestit Mircea Badea.

VEZI ȘI: Primarul Brașovului: O măsură care ar trebui luată în calcul ar fi sterilizarea ursoaicelor

Primarul Brașovului, George Scripcaru, a lansat, vineri, ideea sterilizării ursoaicelor pentru a putea fi controlată problema înmulțirii acestor animale, menționând că urșii se înmulțesc foarte eficient.

„Am avut o discuție cu cineva atunci când ne-am ocupat de problema câinilor și poate că o măsură care ar fi de luat în calcul ar fi să vedem dacă există o posibilitate să sterilizăm ursoaicele ca să menținem controlul înmulțirii”, a afirmat primarul, în ședința Consiliului Local Brașov.

Afirmațiile au fost făcute în contextul în care consilierul USR Ilinca Ghizea i-a solicitat să explice cum vede rezolvarea problemei urșilor care coboară în zonele locuite și ce măsuri a luat pentru diminuarea fenomenului.

„Responsabilă de acest fenomen este ministrul mediului, Diana Buzoianu, care nu se preocupă să rezolve această problemă, ci lasă lucrurile la voia întâmplării și este împotriva celor care au propus măsuri, soluții concrete”, i-a replicat edilul consilierului USR.

În prezent, pe fondurile cinegetice ale municipiului Brașov sunt 110 urși în condițiile în care numărul optim ar acestora este 12, conform monitorizării făcute de Institutul INCSD Marin Drăcea. 

