Transport cu program prelungit în București pentru concertul Max Korzh. STB anunță program special

„Pentru asigurarea transportului spectatorilor de la concertul artistului Max Korzh, din această seară, STB va prelungi programul de circulaţie pentru liniile 1 şi 10 până la ora 0:00. Totodată, recomandăm publicului călător să utilizeze şi liniile de noapte din preajma Arenei Naţionale, anume: N1, N10, N102, N104, şi N109”, a precizat Tobescu, informează Agerpres.

Recomandări pentru liniile de noapte STB

Pentru preluarea pasagerilor după concert, STB recomandă folosirea liniilor de noapte din zona Arenei Naționale.

N1 circulă pe traseul Romprim – Vatra Luminoasă – Bucur Obor – Bd. Banu Manta – Răzoare – Romprim.

N10 leagă Romprim de Răzoare, Bd. Banu Manta, Bucur Obor și Vatra Luminoasă.

N102 face legătura între Piața Unirii 2 și Pantelimon.

N104 circulă între Piața Unirii 4 și Parc Teilor.

N109 leagă Piața Unirii 2 de stația Republica.

Restricții de trafic în zona Arenei Naționale

STB a anunțat și restricționarea traficului rutier vineri, începând cu ora 15:00, pe Bd. Basarabia, între Bd. Chișinău și Câmpia Libertății, precum și pe Bd. Pierre de Coubertain, din cauza evenimentului de la Arena Națională.

Trasee modificate pentru mai multe linii STB

Din cauza restricțiilor, liniile 69, 85, 90, 104, 143, 640 și linia de noapte N109 vor circula pe rute deviate pe durata evenimentului.

Stația „Piața Hurmuzachi”, situată pe Bd. Basarabia, pe sensul către Calea Călărașilor, va fi mutată temporar în ziua concertului pe Calea Călărașilor, după intersecția cu Șos. Mihai Bravu, pentru liniile 640 și N109.

