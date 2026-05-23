Transport cu program prelungit în București pentru concertul Max Korzh. STB anunță program special

Tramvaiele liniilor 1 și 10 vor avea program extins sâmbătă seară, cu circulație până la ora 00:00, pentru a facilita deplasarea spectatorilor care participă la concertul artistului Max Korzh. Măsura a fost anunțată de Constantin Tobescu, șeful Serviciului Comunicare din cadrul Societății de Transport București (STB).
„Pentru asigurarea transportului spectatorilor de la concertul artistului Max Korzh, din această seară, STB va prelungi programul de circulaţie pentru liniile 1 şi 10 până la ora 0:00. Totodată, recomandăm publicului călător să utilizeze şi liniile de noapte din preajma Arenei Naţionale, anume: N1, N10, N102, N104, şi N109”, a precizat Tobescu, informează Agerpres.
Pentru preluarea pasagerilor după concert, STB recomandă folosirea liniilor de noapte din zona Arenei Naționale.
STB a anunțat și restricționarea traficului rutier vineri, începând cu ora 15:00, pe Bd. Basarabia, între Bd. Chișinău și Câmpia Libertății, precum și pe Bd. Pierre de Coubertain, din cauza evenimentului de la Arena Națională.
Din cauza restricțiilor, liniile 69, 85, 90, 104, 143, 640 și linia de noapte N109 vor circula pe rute deviate pe durata evenimentului.
Stația „Piața Hurmuzachi”, situată pe Bd. Basarabia, pe sensul către Calea Călărașilor, va fi mutată temporar în ziua concertului pe Calea Călărașilor, după intersecția cu Șos. Mihai Bravu, pentru liniile 640 și N109.
de Anca Murgoci