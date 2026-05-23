€ 5.2488
|
$ 4.5231
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5231
 
DCNews Stiri Transport cu program prelungit în București pentru concertul Max Korzh. STB anunță program special
Data publicării: 23 Mai 2026

Transport cu program prelungit în București pentru concertul Max Korzh. STB anunță program special
Autor: Loredana Iriciuc

tramvai accident capitala bucuresti Tramvai din Capitală/ rol ilsutrativ. Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Tramvaiele liniilor 1 și 10 vor avea program extins sâmbătă seară, cu circulație până la ora 00:00, pentru a facilita deplasarea spectatorilor care participă la concertul artistului Max Korzh. Măsura a fost anunțată de Constantin Tobescu, șeful Serviciului Comunicare din cadrul Societății de Transport București (STB).

„Pentru asigurarea transportului spectatorilor de la concertul artistului Max Korzh, din această seară, STB va prelungi programul de circulaţie pentru liniile 1 şi 10 până la ora 0:00. Totodată, recomandăm publicului călător să utilizeze şi liniile de noapte din preajma Arenei Naţionale, anume: N1, N10, N102, N104, şi N109”, a precizat Tobescu, informează Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Măsuri de securitate extinse la Arena Națională înainte de concertul Max Korzh: drone, echipe ecvestre şi canine

Recomandări pentru liniile de noapte STB

Pentru preluarea pasagerilor după concert, STB recomandă folosirea liniilor de noapte din zona Arenei Naționale.

  • N1 circulă pe traseul Romprim – Vatra Luminoasă – Bucur Obor – Bd. Banu Manta – Răzoare – Romprim.
  • N10 leagă Romprim de Răzoare, Bd. Banu Manta, Bucur Obor și Vatra Luminoasă.
  • N102 face legătura între Piața Unirii 2 și Pantelimon.
  • N104 circulă între Piața Unirii 4 și Parc Teilor.
  • N109 leagă Piața Unirii 2 de stația Republica.

VEZI ȘI: Întrebări cheie despre concertul lui Max Korz. Bucureştiul, platformă regională pentru spectacole de amploare?

Restricții de trafic în zona Arenei Naționale

STB a anunțat și restricționarea traficului rutier vineri, începând cu ora 15:00, pe Bd. Basarabia, între Bd. Chișinău și Câmpia Libertății, precum și pe Bd. Pierre de Coubertain, din cauza evenimentului de la Arena Națională.

Trasee modificate pentru mai multe linii STB

Din cauza restricțiilor, liniile 69, 85, 90, 104, 143, 640 și linia de noapte N109 vor circula pe rute deviate pe durata evenimentului.

Stația „Piața Hurmuzachi”, situată pe Bd. Basarabia, pe sensul către Calea Călărașilor, va fi mutată temporar în ziua concertului pe Calea Călărașilor, după intersecția cu Șos. Mihai Bravu, pentru liniile 640 și N109.

CITEȘTE ȘI: Motocicliştii care s-au bătut cu fanii lui Max Korzh în Centrul Vechi spun că a fost autoapărare

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

stb
max korzh
concert bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Transport cu program prelungit în București pentru concertul Max Korzh. STB anunță program special
Publicat acum 19 minute
Hantavirus: Căpitanul vasului MV Hondius va putea părăsi, în sfârșit, nava, anunță OMS
Publicat acum 34 minute
Suspect irakian extrădat în SUA, acuzat de complot pentru asasinarea Ivankăi Trump
Publicat acum 44 minute
Ilie Bolojan transmite că România nu se poate schimba doar de la Bucureşti, indiferent cine va fi premier
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Jucătorii şi staff-ul echipei Universitatea Craiova, cetăţeni de onoare ai Craiovei. Lia Olguţa Vasilescu le-a spus să continue rezultatele, altfel vor fi sancţionaţi
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 22 minute
Cine ar putea fi noul premier. Bogdan Chirieac indică favoritul momentului
Publicat acum 7 ore si 0 minute
Cutremur puternic de 6 grade într-o zonă turistică celebră. Autoritățile au transmis imediat alertă
Publicat acum 12 ore si 12 minute
BANCUL ZILEI: Culmea veseliei
Publicat acum 6 ore si 44 minute
Tensiuni uriașe în Golful Persic. Qatarul îi transmite Iranului că Strâmtoarea Ormuz nu poate fi folosită ca armă
Publicat acum 10 ore si 33 minute
Horoscop 23 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close