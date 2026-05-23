Dezinformare cu imagini asociate concertului de la Bucureşti al lui Max Korzh - video. Avertizarea autorităţilor

Jandarmeria Română a transmis, sâmbătă, o avertizare cu privire la o campanie de dezinformare în mediul online, cu imagini de la un meci de fotbal din Franţa prezentate ca fiind de la Bucureşti, asociate concertului rapperului belarus Max Korzh.

"În mediul online circulă imagini şi postări asociate în mod eronat cu concertul artistului Max Korzh, care urmează să aibă loc în Bucureşti. Facem precizarea că imaginile distribuite nu au legătură cu acest eveniment. Acestea provin de la un meci de fotbal desfăşurat în Franţa, fiind prezentate într-un context fals pentru a confuzie sau panică" - este mesajul transmis de Jandarmeria Română.

Jandarmeria le recomandă oamenilor să verifice cu atenţie sursa informaţiilor înainte de a le distribui pe reţelele de socializare.

"Distribuirea unor materiale neverificate contribuie la propagarea dezinformării şi poate amplifica tensiuni inutile în spaţiul public. Informaţi-vă doar din surse oficiale", transmite Jandarmeria.