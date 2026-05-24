Haos la sediul principalului partid de opoziție din Turcia: Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene pentru evacuarea liderilor CHP
Data publicării: 24 Mai 2026

Haos la sediul principalului partid de opoziție din Turcia: Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene pentru evacuarea liderilor CHP
Autor: Iulia Horovei

politisti turcia Polițiști stând de gardă în fața sediului principalului partid de opoziție, Partidul Republican al Poporului (CHP), după ce autoritățile au dispus punerea în aplicare a unei hotărâri judecătorești prin care conducerea partidului a fost evacuată din clădire, în Ankara, Turcia, 24 mai 2026. Sursa foto: Agerpres
Sute de polițiști au intervenit duminică la sediul din Ankara al principalului partid de opoziție din Turcia, Partidul Popular Republican (CHP), pentru a-i evacua pe liderii formațiunii destituiți printr-o hotărâre judecătorească.

Sute de membri ai forţelor de ordine au luat cu asalt duminică sediul din Ankara al principalului partid de opoziţie din Turcia pentru a-i expulza pe liderii acestuia, care au fost destituiţi joi printr-o hotărâre judecătorească, relatează AFP şi Reuters.

Susţinători ai liderului Partidului Popular Republican (CHP, social-democrat), Ozgur Ozel, blocaseră accesul în clădire încă de dimineaţă, refuzând să accepte că acesta, un critic aprig al preşedintelui Recep Tayyip Erdogan, va trebui să renunţe la controlul partidului, care se confruntă cu anchete şi arestări în ultimul an şi jumătate.

Polițiștii au folosit gaze lacrimogene pentru a-i înlătura pe liderii partidului CHP

Poliţişti cu căşti şi scuturi au reuşit să intre în clădire după-amiaza şi să-i înlăture pe liderii CHP, după ce au folosit gaze lacrimogene, printre alte tactici.

„Erdogan și-a pierdut mințile”

„Au luat cu asalt sediul nostru (...), au folosit gaze lacrimogene, ne-au bătut cu bastoane, au devastat clădirea partidului şi ne-au aruncat în stradă”, a declarat Ozel pentru AFP duminică seara.

„Erdogan şi-a pierdut minţile”, a adăugat el, afirmând că şeful statului turc, la putere din 2003, „vrea să decidă cine sunt rivalii săi” pentru „a câştiga următoarele alegeri”.

„Turcia a încetat să mai fie o republică democratică modernă şi s-a transformat într-un regim autoritar", a mai declarat Ozel.

Părăsind sediul CHP, el le-a spus susţinătorilor săi că va continua „să mărşăluiască spre putere”, înainte de a merge câţiva kilometri printr-o ploaie torenţială până la parlament, acum „adevăratul sediu al partidului”.

Scene similare au avut loc anul trecut la Istanbul, cel mai mare oraş al ţării, când justiţia a numit un administrator în fruntea conducerii provinciale a CHP, notează Agerpres.

turcia
opozitie
gaze lacrimogene
