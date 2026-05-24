DCNews Stiri 25 mai, Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți. Phoenix Media activează panourile digitale pentru o cauză națională
Data publicării: 24 Mai 2026

25 mai, Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți. Phoenix Media activează panourile digitale pentru o cauză națională
Autor: Loredana Iriciuc

25 mai, Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți. Phoenix Media continuă demersurile de conștientizare și implicare a cetățenilor în cazurile de dispariții de minori / FOTO: magnific.com @reewungjunerr
Phoenix Media continuă demersurile de conștientizare și implicare a cetățenilor în cazurile de dispariții de minori, susținând campania Salvați Copiii România, derulată în contextul Zilei Internaționale a Copiilor Dispăruți.

Luni, 25 mai 2026, panourile publicitare digitale Phoenix Media din București și alte 18 orașe vor publica în regim gratuit mesajul campaniei Salvați Copiii: Când un copil dispare, căutarea nu se oprește.

Beneficiind de o tehnologie unică de targetare a publicului bazată pe campanii granularizate pe intervale orare, locații, puncte de interes, mesajul campaniei Salvați Copiii se va concentra în prima parte a zilei pe panourile publicitare digitale din zonele situate în jurul instituțiilor de învățământ, ulterior pe tot ce înseamnă artere rutiere, zone rezidențiale sau de birouri, iar spre finalul zilei pe zona centrelor comerciale.

Această abordare își propune să transmită mesajul de implicare civică unui număr cât mai mare de cetățeni, contribuind astfel la un plus de siguranță pentru comunități.

Demersul vine după lansarea împreună cu MAI, în luna aprilie a.c., a proiectului Phoenix Media Public Safety Awareness, prin care fotografiile copiilor dispăruți sunt difuzate în mod direct și gratuit pe panourile publicitare digitale, proiect aflat deja în derulare.

Recentul caz de dispariție al băiețelului de 5 ani din județul Sibiu demonstrează încă o dată că în cazurile de dispariție, reușita se bazează pe efortul comun al autorităților, comunității și al tuturor oamenilor de bine care aleg să se implice în căutare. 

Pentru un copil dispărut, fiecare dintre noi poate reprezenta o Șansă!

