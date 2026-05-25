DCNews Stiri Bugetarii ale căror salarii scad, prin legea salarizării 2026, primesc "drept individual". Ce înseamnă asta
Data publicării: 25 Mai 2026

Bugetarii ale căror salarii scad, prin legea salarizării 2026, primesc ”drept individual”. Ce înseamnă asta
Autor: Roxana Neagu

Imagine cu dosare. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Ministrul Dragoș Pîslaru a venit cu lămuriri legat de noua lege a salarizării.

Mai multe categorii de bugetari se află în situația în care salariile le vor scădea după aplicarea noii legi a salarizării. Ministrul Dragoș Pîslaru a explicat ce se va întâmpla cu ei. 

"Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în situaţia în care salariul lunar, solda lunară/salariul lunar determinat potrivit prezentei legi sunt mai mici decât salariul lunar, solda lunară/salariul lunar aferent lunii decembrie 2026, se acordă o diferenţă salarială tranzitorie ca drept salarial individual, pe perioada în care persoana ocupă aceeaşi funcţie şi în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii” arată documentul cu privire la viitorul salarizării în România. 

La calcularea diferenţei salariale tranzitorii, nu vor fi incluse drepturile salariale aferente activităţilor desfăşurate în proiecte finanţate din fonduri europene şi nici stimulentele acordate pentru gestionarea financiară a fondurilor europene. Diferenţa salarială tranzitorie va fi calculată şi plătită lunar, individual, pe perioada în care sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea acesteia, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2031.

Dreptul individual compensează salariul până în 2031 

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a dat asigurări astăzi că niciun angajat din sectorul public nu va pierde venituri după aplicarea noii legi a salarizării, eventualele scăderi urmând să fie compensate printr-o diferenţă salarială individuală.

"Oamenii vor avea o nouă încadrare pe un nou salariu de bază şi pe o nouă structură de sporuri care sunt limitate la 20%. Se face calculul, să zicem tu ai 12.100 în plată acum şi prin calculele care sunt refăcute ajungi la 11.000. Vei avea o diferenţă de 1.100 de lei care se consideră o compensaţie. Deci, vine salariul conform aplicării legii noi plus o compensaţie care este considerat drept individual, nu colectiv de 1.100 de lei. Că acolo te-a prins pe tine 2027 când s-a aplicat legea (...) Niciun român nu va pierde vreun leu ca urmare a acestei legi. Principiul protecţiei veniturilor este principiul fundamental al acordului politic între partide şi cel care ne ghidează munca la Ministerul Muncii, în echipa de redactare şi de sprijin pentru acest proiect. Prin urmare, românii trebuie să ştie că orice afirmaţie care le creează panică că salariile le-ar putea fi afectate negativ este un neadevăr. Ceea ce este un mare adevăr este că pentru 56% din angajaţii din sectorul public, salariile vor creşte şi pentru ceilalţi vor rămâne în plată exact cum sunt", a explicat ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru. 

