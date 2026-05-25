Două scenarii de guvernare, prezentate de Chirieac: Avertisment privind viitorul guvern
Data publicării: 25 Mai 2026

Două scenarii de guvernare, prezentate de Chirieac: Avertisment privind viitorul guvern
Autor: Elena Aurel

imagine cu kelemen hunor sorin grindeanu ilie bolojan guvern Președintele UDMR, Kelemen Hunor (S), președintele PSD, Sorin Grindeanu (D). În spate, premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres
Bogdan Chirieac a prezentat două scenarii posibile privind formarea viitorului guvern.

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit telefonic la România TV, unde a vorbit despre posibilele scenarii de guvernare și a explicat că varianta unui guvern monocolor, format din miniștri PSD și cu premier tehnocrat, este puțin probabilă. Acesta a precizat alte două variante de coaliție și a explicat că viitorul guvern va trebui să adopte măsuri economice dure. 

„Este posibil ca acest guvern monocolor, format din miniștri PSD, dar cu un alt premier decât Sorin Grindeanu, să treacă de Parlament?”, a întrebat jurnalista Marilena Nedelcu. 

„E o ipoteză de lucru, eu cred destul de puțin probabilă. Există două ipoteze conturate acum. Un guvern format din PSD, UDMR, minorități și independenții din Parlament și un guvern format din PSD, UDMR, probabil USR, condus de Eugen Tomac. Plus cine se mai alătură, minoritățile și alții.

Ipoteza care a apărut acum - miniștrii de la PSD și presupun UDMR, că nu se poate fără, dar având un premier tehnocrat - mi se pare neverosimilă, fiindcă atunci de ce a mai câștigat alegerile PSD? Ca să pui un tehnocrat în locul șefului partidului? E puțin probabil.

În plus să nu uităm că situația economică în care ne-a lăsat Ilie Bolojan este mult mai gravă acum decât acum un an. Să fie foarte clar! Deci măsurile pe care le va lua viitorul guvern vor fi extrem de dure. Dacă lumea se așteaptă să li se redea salariile, dacă mediul privat așteaptă să i se ridice piciorul de pe grumaz, așteaptă degeaba”, a spus Bogdan Chirieac. 

„Constituția ne apără de astfel de situații”

Bogdan Chirieac a explicat că, în opinia sa, există mai multe scenarii posibile de formare a guvernului, pornind de la partidele clasate pe primele locuri și până la varianta alegerilor anticipate. 

„Tocmai de aceea ar trebui să încheiem această criză politică mult mai repede. Pare că nu se grăbește nimeni”, a spus Marilena Nedelcu. 

„Da, dar cu o formulă viabilă. S-au trasat atât de multe linii roșii încât nu se mai poate. Până la urmă, ipoteza cea mai simplă de lucru este cea prevăzută de lege și Constituție. Se cheamă PSD-ul, partidul de pe locul întâi și i se spune să facă guvernul. Dacă nu reușește, se cheamă partidul de pe locul doi, AUR. Dacă nu reușește nici AUR, se merge la alegeri anticipate. Constituția ne apără de astfel de situații.

Sigur că oamenii politici din Parlament se gândesc: Dacă nu votăm primul guvern, așa cum este el desemnat din spiritul Constituției - fir-ar să fie că nimeni nu s-a gândit că Constituția poate fi citită și cu rea voință - dacă primul partid clasat nu reușește să facă guvernul, se spune foarte clar că vine al doilea partid, AUR, care e sau nu e pro-occidental.

Ilie Bolojan este a treia propunere dacă președintele nu dorește să convoace imediat alegeri anticipate, fiindcă are și această posibilitate. Că Ilie Bolojan a luat ostatic PNL-ul, este problema PNL-ului, dar să iei ostatic statul român mi se pare cam mult”, a spus Bogdan Chirieac la România TV. 

