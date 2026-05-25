Reacția lui Ducu Bertzi în controversa din jurul ministrului Demeter Andras: De aici au început necazurile

Înregistrări controversate au apărut în spațiul public, luni, între Demeter Andras și angajați ai Ministerului Culturii. Demeter Andras a readus în discuție un episod din 2012, când a fost audiat la Parchetul General într-un dosar cu privire la achiziția Radio Chișinău de către Radio România.

”Îmi bag p***la în interesul național, pentru că eu sunt ungur!”, ar fi zis Demeter Andras procuroarei care îl audia. Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi acționat conform presupuselor vorbe



Demeter Andras i-ar fi zis unui procuroare, care îl interoga despre achiziția postului de Radio Chișinău că ”îmi bag p***la în interesul național, pentru că eu sunt ungur!”. Dar afirmațiile reprobabile pot fi interpretate și într-o cheie retorică, în sensul în care postul radio există și astăzi, emițând în limba română în Republica Moldova. Dacă Radio România ar fi renunțat la tranzacție, postul de radio ar fi putut fi acum rusesc.

Reacția lui Ducu Bertzi, care în 2012 era membru în Consiliul de Administrație (CA) al Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR)

Cantautorul Ducu Bertzi, care în 2012 a făcut parte din Consiliul de Administrație (CA) al Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR), a vorbit pentru DC News despre acele momente, precizând că "Demeter Andras "a făcut eforturi mari să repună postul Radio Chișinău în locul său istoric, sub umbrela Radio România", subliniind că din acest motiv ar fi început apoi "necazurile". De asemenea, Ducu Bertzi a spus că nu l-a perceput niciodată comportându-se în modul indicat de înregistrări.

"Am auzit și eu înregistrarea. Noi nu l-am auzit vorbind în așa fel, în anii în care am colaborat la Radio România. Și nu pot crede că i s-a adresat în asemenea hal doamnei procuror! Știu că a facut eforturi mari să repună postul Radio Chișinău în locul său istoric, sub umbrela Radio România. Și, de aici, au început necazurile!", a spus Ducu Bertzi, pentru DC News.

Andras Demeter și-a dat demisia din funcția de ministru al Culturii

Demeter Andras s-a retras din funcție, luni după-amiază, prezentându-și demisia din funcția de ministru al Culturii.

Ce afirmații reprobabile ar fi făcut Andras Demeter

”Zic: Doamna procuror, puteți să vă jucați cât vreți, dar dacă eu mă enervez, eu mă duc acum, că încă suntem în consiliul de administrație, toți ceilalți care am votat banii ăștia încă suntem în conducerea radioului,, mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radioul cu 5 milioane (n.red., de euro), dumneavoastră nu mai aveți pretinsul prejudiciu, statul român va câștiga, va fi pe profit. Și îmi bag p**a în interesul național, pentru că eu sunt ungur! Deci dumneavoastră ar trebui să-mi dați o statuie, că am făcut ce voi n-ați fost în stare, și dumneavoastră mă f**ți cu p**a îndoită aicea”, arată înregistrarea făcută publică de mai multe site-uri.

