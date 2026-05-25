Andras Demeter, demisie: Voi renunța la calitatea mea de ministru al Culturii

Ministrul Culturii, Demeter Andras, își anunță demisia, după ce în spațiul public a apărut o înregistrare în care ar fi zis că ”îmi bag p***la în interesul național, pentru că eu sunt ungur!”. Demeter Andras a declarat că nu-și amintește să fi făcut acele declarații și susține că în spatele acestei înregistrări ar fi alte interese.

Concret, declarațiile ar fi fost făcute în contextul unei discuții ale lui Demeter Andras cu angajați ai ministerului, în care a rememorat un episod din anul 2012, când a fost audiat de Parchetul General într-un dosar despre achiziția Radio Chișinău de către Radio România.

Anunțul făcut de Andras Demeter

Pe o rețea socială, Andras Demeter a ieșit public cu mai multe afirmații despre acest episod.

”Traversăm o perioadă foarte dificilă din punct de vedere economic, financiar și politic. Suntem în căutarea unui nou guvern, a unor personalități în jurul cărora să se coaguleze atmosfera necesară ieșirii din aceste situații de impas.

Acum mă trezesc și eu, și guvernul din care fac parte, și formațiunea politică, dar și comunitatea din care fac parte, cu o situație surprinzătoare. Mi s-au atribuit niște afirmații pe care nu-mi amintesc să le fi făcut. Mi s-au atribuit niște afirmații a căror realitate este contrazisă de actele și faptele mele, de realizările mele de pe scena publică din 1993 încoace.

Mi s-a atribuit o conduită care nu mă caracterizează. Nu-mi amintesc să fi avut loc o astfel de afirmație din partea mea. Nu-mi amintesc să fi spus acele cuvinte.

Nu cred că eu sunt acea persoană care spune că nu o interesează interesul național. Nu cred că eu sunt acea persoană care afirmă că interesul Rusiei este deasupra intereselor Moldovei sau ale României. În perioada 2010-2011 și în 2012, când am fost președintele Radioului, am făcut tot ce mi-a stat în putință să repar acea teroare pe care rușii au provocat-o atunci când au împușcat toți jurnaliștii români de la Radio România din Chișinău, din perioada aceea.

Deci, este un nonsens. Nu am altă explicație decât aceea că cineva are alte interese. Cineva dorește să discrediteze pe toată lumea prin mine, printr-o exprimare băgată în gura mea, cu sau fără tehnologie modernă, cu sau fără ajutorul inteligenței artificiale, rămâne de văzut. Va trebui și voi face demersurile pentru ca autoritățile competente în materie să facă analizele respective și să spună dacă într-adevăr acea înregistrare este autentică sau nu. Dacă acest lucru s-ar adeveri, atunci sunt dispus să fac tot ceea ce trebuie, și nu trebuie să fac mare lucru: trebuie să mă retrag din funcția pe care o dețin și trebuie să cer scuze tuturor pentru greșeala pe care aș fi făcut-o.

Dar eu cred că, în acest moment, datorez scuze pentru simplul fapt că am ajuns în această situație. Pentru simplul fapt că mi se poate atribui de către cineva coleg sau nu, jurnalist sau oricine altcineva o astfel de atitudine, o astfel de conduită. Vă cer scuze pentru simplul fapt că, prin felul meu de a fi, de a gândi și de a acționa, am alimentat, într-o formă sau alta, această posibilitate ca lucrurile să fie exploatate în acest sens”, a zis Andras Demeter.

”Da, speța despre care discutăm datează din perioada în care eram președinte și, respectiv, membru al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune. În acea perioadă, după ce am făcut achiziția acțiunilor pentru dobândirea unui post de radio care funcționează și acum și este un actor autentic și valoros în peisajul mediatic din Republica Moldova, a urmat o perioadă foarte complicată, cu multe cercetări penale și foarte multe dosare. Fiecare în parte a fost soluționat cu clasare, cu netrimitere în judecată sau cu renunțarea la urmărirea penală. Acea etapă rămâne pentru mine o perioadă de grea încercare psihică, din toate punctele de vedere, iar orice amintire a acelor episoade este una dureroasă. De aceea, eu nu neg că o astfel de discuție ar fi putut avea loc, dar niciodată și în niciun caz în termenii în care apare în acea presupusă înregistrare audio.

Asta este declarația mea, asta este vocea mea, acestea sunt greșelile mele de exprimare, așa cum mă cunoașteți cei care mă cunoașteți, așa cum mă puteți accepta sau nu cei care mă acceptați sau nu. Rămâne să vedem ce vor spune autoritățile competente, iar eu vă asigur pe această cale că voi lua decizia cea mai adecvată.

Ministrul Culturii Andras Demeter și-a dat demisia

”Voi renunța la calitatea mea de ministru al Culturii, pentru că nu-mi doresc ca, printr-o decizie greșită, să atrag și mai multe probleme asupra acestei atât de fragile coaliții de guvernare, în aceste momente atât de complicate, de grele și de dificile. În această perioadă, iată încă o dovadă că polarizarea societății, diferența flagrantă de opinii și de convingeri ajunge la niște profunzimi neîntâlnite până acum.

Vă mulțumesc pentru tot sprijinul de până acum, vă mulțumesc celor care sunteți alături de mine și vă mulțumesc și acelora care sunteți în dubiu, care vă îndoiți. Vă mulțumesc și celor care îmi trimiteți mesaje de condamnare. Este de înțeles. Și eu aș fi la fel de indignat și de supărat în locul vostru astăzi, dacă aș vedea că un ministru, un demnitar al statului român, ar face asemenea afirmații.

Nu-mi rămâne decât să vă asigur că, indiferent care va fi decizia mea, a premierului sau a președintelui Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, eu rămân același. Același Demeter András István care întotdeauna, în fiecare funcție publică sau privată pe care a avut-o, a contribuit la ceea ce și-a asumat prin jurăminte, la ceea ce credea și crede că are nevoie țara, că are nevoie România.”, a spus Demeter Andras, într-un clip postat pe o rețea socială.

VIDEO

UDMR i-a solicitat lui Demeter Andras să demisioneze

Purtătorul de cuvânt al UDMR, Csoma Botond, i-a cerut demisia lui Demeter András István.

”Referitor la materialul audio apărut în spațiul public și atribuit ministrului Culturii, Demeter András István, UDMR se delimitează atât de limbajul vulgar, cât și de conținutul unor astfel de afirmații, incompatibile cu responsabilitatea unei funcții publice și de natură să afecteze încrederea în instituțiile statului și în valorile serviciului public. Pentru Uniune, respectul față de interesul public, funcționarea democratică a instituțiilor și parcursul euroatlantic al României reprezintă principii clare și asumate.

Considerăm că, într-un astfel de context, demisia ministrului este gestul firesc și responsabil. Declarațiile de acest tip nu afectează doar imaginea unei persoane, ci proiectează efecte nedrepte și de durată asupra comunității maghiare și asupra reprezentării sale politice. Tocmai de aceea, este important ca responsabilitatea publică să fie asumată cu luciditate și decență.

În același timp, considerăm că această situație trebuie tratată cu echilibru și responsabilitate, fără instrumentalizare politică și fără transformarea unei controverse individuale într-un discurs care stigmatizează o întreagă comunitate etnică. Critica unor declarații sau comportamente nu poate justifica generalizările și etichetările colective”, a scris Csoma Botond.