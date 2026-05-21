Paul Stănescu, mesaj greu despre Ilie Bolojan. "La început, cu toții l-am simțit un primar determinat să guverneze"
Data publicării: 21 Mai 2026

Paul Stănescu, mesaj greu despre Ilie Bolojan. ”La început, cu toții l-am simțit un primar determinat să guverneze”
Autor: Irina Constantin

paul stănescu foto Agerpres
Senatorul PSD Paul Stănescu a transmis un mesaj greu despre Ilie Bolojan, premierul demis, despre care spune că este un monument de aroganță.

”Și-a pus cineva întrebarea de ce, acum, când nu mai este premier, Ilie Bolojan se agață de scaun? De ce nu a plecat direct în opoziție, rușinat măcar puțin de cele 281 de voturi care l-au concediat? Pentru că abia acum, în aceste momente de criză politică, se vede și mai clar cine este omul, dar și politicianul Ilie Bolojan.

La început, cu toții l-am simțit un primar determinat să guverneze în interesul românilor. Pus pe treabă, cum s-ar zice. Dar, pe parcurs, în timp ce lua din ce în ce mai multe decizii de unul singur, ca la primărie, totul a deviat într-o obsesie. Să taie, să crească taxele, să mai scurteze pe ici, pe colo, să reducă deficitul cu orice preț.

Și nu este deloc o exprimare tare sau deplasată. Pentru că asta înseamnă să impui taxe persoanelor cu dizabilități, să calci în picioare profesorii, să încerci să blochezi salariul minim, banii pentru pensionari sau să aprobi tot felul de contracte și acorduri toxice. Să scazi nivelul de trai al românilor înseamnă să fii obsedat de o singură idee. Iar realitatea este mai complexă de atât.

Domnul Bolojan se simte puternic adorat de conturile false de pe Facebook, dar îl interesează din ce în ce mai puțin viața de zi cu zi a românilor. Pentru că obsesia lui s-a extins și mai tare. Nu mai este doar față de deficit, ci și față de propria persoană.

”Ne amenință că, dacă el pleacă, problemele rămân. Un monument de aroganță”

Am ajuns să trăim vremuri în care ni se spune că nu se poate fără acest „conducător”. Ne amenință că, dacă el pleacă, problemele rămân. Ca și cum nimeni din clasa politică nu poate rezolva problemele României decât dumnealui. Iată că, sub masca seriozității, mai vedem ceva: un monument de aroganță. Un politician care a început să confunde interesul public cu propriile ambiții și cu interesele unui cerc restrâns de putere.

Ilie Bolojan va rămâne printre puținii premieri care au guvernat împotriva propriilor cetățeni. Curg râuri de cifre negative: România este în recesiune, cea mai mare prăbușire a consumului de la criza din 2009, producția industrială este sufocată, inflația, cea mai mare din UE, și altele. Dar obsesia că el este salvatorul românilor, când deja i-a îngropat în taxe și impozite mărite, se vede deja de la o poștă. 

Domnule Bolojan, dați drumul României din lanțul administrării pentru calcule personale și ambiții politice. Ați avut șansa să demonstrați echilibru și responsabilitate. Ați ales austeritatea fără sens, tăierile fără reformă și deciziile luate departe de oameni” declară Paul Stănescu, senator PSD.

Comentarii (1)

Vergil Ionescu   •   21 Mai 2026   •   14:15

Mă mir că abia acum a aflat de parcă nu ar fi avut expța Boc. Boljan este o imagine de laborator. Se vedea din avion!

