Nicușor Dan convoacă o nouă rundă de consultări. Programul întâlnirilor de la Cotroceni

Președintele României, Nicușor Dan, convoacă o nouă rundă de consultări, joi, 21 mai, la Palatul Cotroceni. Astfel, mâine acesta se va întâlni cu reprezentanții Grupului parlamentar Uniți pentru România, cu cei ai Grupului parlamentar PACE – Întâi România, dar și cu parlamentarii neafiliați.

"Președintele României, Nicușor Dan, în temeiul prevederilor art. 80 alin. (2) din Constituția României, îi va invita joi, 21 mai 2026, la Palatul Cotroceni, la discuții privind situația economică și politică a țării, pe parlamentarii din grupul parlamentar Uniți pentru România, grupul parlamentar PACE – Întâi România și cei neafiliați.

Programul întâlnirilor de la Cotroceni

Consultările vor avea loc după următorul program:

Ora 09:00 - Grupul parlamentar Uniți pentru România;

Ora 10:00 - Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

Ora 11:00 – Parlamentarii neafiliați", anunță Administrația Națională

Reamintim că luni, 18 mai, Nicușor Dan a avut consultări cu PSD, AUR, PNL, UDMR, SOS, POT și minorități.

Consultările de la Palatul Cotroceni vin după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis în urma unei moţiuni de cenzură iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE - ”Întâi România”, adoptată în data de 5 mai de Parlament cu 281 de voturi "pentru", patru "împotrivă", trei anulate.

Conform articolului 85 din Constituţie, preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.