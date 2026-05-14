€ 5.2052
|
$ 4.4455
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2052
|
$ 4.4455
 
DCNews Politica PNL nu îl va renominaliza pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier, la consultările oficiale de la Cotroceni. Motreanu: Acum nu
Data publicării: 14 Mai 2026

PNL nu îl va renominaliza pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier, la consultările oficiale de la Cotroceni. Motreanu: Acum nu
Autor: Iulia Horovei

ilie bolojan guvern palatul victoria Conducerea PNL precizează cu ce mandat merge partidul la consultările de la Palatul Cotroceni. Sursa foto: PNL
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Partidul Național Liberal exclude mai multe variante înaintea consultărilor programate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, pentru formarea unui nou guvern.

PNL, prin vocea secretarului general al partidului, Dan Motreanu, susține că va merge la consultările de la Palatul Cotroceni, programate de președintele Nicușor Dan, luni, 18 mai, cu variante care exclud revenirea la guvernare cu PSD.

Mandatul PNL la consultările de la Palatul Cotroceni

„Este foarte clar cu ce va merge PNL. Avem trei decizii pe trei rezoluții, iar toate trei spun un lucru foarte clar: PNL nu se va mai afla într-un guvern cu PSD și nici nu va susține un guvern care este susținut de PSD”, a punctat, joi seară, Dan Motreanu, secretarul general al PNL, la Digi24.

Acesta a precizat că PNL nu susține nici varianta unui premier tehnocrat, dacă acesta este sprijinit de PSD: „Pornim tot de la rezoluție: dacă ea spune că acel premier tehnocrat are și susținerea PSD, sub nicio formă. Acum vorbesc și în nume personal, nu doar în numele PNL.

Personal, n-aș susține un tehnocrat, știind foarte bine în ce condiții se află astăzi România. (...) Este foarte greu ca el să asigure o coerență a guvernării. Atât timp cât n-ai o legitimitate politică, o susținere parlamentară, vei fi nevoit să negociezi, în permanență, cu partidele politice”, a mai spus Motreanu.

Mai mult, Dan Motreanu a dat asigurări că PNL nu va propune, în prima fază a consultărilor, renominalizarea lui Ilie Bolojan în funcția de premier: „Acum nu, în primă fază”.

Citește și: EXCLUSIV INTERVIU DCNews cu prim-vicepreședintele PSD Victor Negrescu: Ce a decis partidul în timp ce toți ochii erau pe Summitul B9

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dan motreanu
pnl
consultari
palatul cotroceni
nicusor dan
ilie bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
Anchetă privind Hantavirusul. O echipă ştiinţifică caută originea infectării
Publicat acum 21 minute
LIVE Eurovision 2026, semifinala 2. Alexandra Căpitănescu a făcut senzație!
Publicat acum 26 minute
Cum au reușit elevii români să cucerească Statele Unite. Prof. dr. Liliana Toderiuc Fedorca: „Ministerul Educației vine cu politicile, dar implementarea este în teritoriu”
Publicat acum 33 minute
Nicuşor Dan preia medierea pe legea salarizării. Dragoș Pîslaru, surprins de scrisoarea lui Sorin Grindeanu
Publicat acum 52 minute
PNL nu îl va renominaliza pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier, la consultările oficiale de la Cotroceni. Motreanu: Acum nu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 32 minute
Mircea Badea, observație care a aprins discuția în platoul DC News! „Așa au pățit și Geoană, și Crin Antonescu!”
Publicat acum 10 ore si 13 minute
Scaun gol la Ce Se Întâmplă. Politicianul care nu a mai venit la emisiune. Răzvan Dumitrescu spune că e "caz unic"
Publicat acum 9 ore si 1 minut
Unde fuge Ilie Bolojan? Răzvan Dumitrescu a aflat „programul artistic” al premierului / VIDEO
Publicat acum 22 ore si 23 minute
Băsescu: S-a răsuflat Mesia ăla (Georgescu), s-a inventat alt Mesia - ”Mesia Bolojan”
Publicat acum 5 ore si 5 minute
Ilie Bolojan, declarații de ultimă oră de la Guvern: "Fie disponibilizări, fie reduceri de venituri pentru bugetari"
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close