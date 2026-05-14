PNL nu îl va renominaliza pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier, la consultările oficiale de la Cotroceni. Motreanu: Acum nu

PNL, prin vocea secretarului general al partidului, Dan Motreanu, susține că va merge la consultările de la Palatul Cotroceni, programate de președintele Nicușor Dan, luni, 18 mai, cu variante care exclud revenirea la guvernare cu PSD.

Mandatul PNL la consultările de la Palatul Cotroceni

„Este foarte clar cu ce va merge PNL. Avem trei decizii pe trei rezoluții, iar toate trei spun un lucru foarte clar: PNL nu se va mai afla într-un guvern cu PSD și nici nu va susține un guvern care este susținut de PSD”, a punctat, joi seară, Dan Motreanu, secretarul general al PNL, la Digi24.

Acesta a precizat că PNL nu susține nici varianta unui premier tehnocrat, dacă acesta este sprijinit de PSD: „Pornim tot de la rezoluție: dacă ea spune că acel premier tehnocrat are și susținerea PSD, sub nicio formă. Acum vorbesc și în nume personal, nu doar în numele PNL.

Personal, n-aș susține un tehnocrat, știind foarte bine în ce condiții se află astăzi România. (...) Este foarte greu ca el să asigure o coerență a guvernării. Atât timp cât n-ai o legitimitate politică, o susținere parlamentară, vei fi nevoit să negociezi, în permanență, cu partidele politice”, a mai spus Motreanu.

Mai mult, Dan Motreanu a dat asigurări că PNL nu va propune, în prima fază a consultărilor, renominalizarea lui Ilie Bolojan în funcția de premier: „Acum nu, în primă fază”.

