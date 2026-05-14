Băsescu: S-a răsuflat Mesia ăla (Georgescu), s-a inventat alt Mesia - ”Mesia Bolojan”

România pare marcată de profilului de Mesia, remarcă fostul președinte Traian Băsescu.
Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit în această seară despre Mesia Bolojan.
”Sigur, după falsificarea alegerilor din 2024, au apărut aşa, nişte 'Mesia'. A fost Georgescu 'Mesia' până acum câteva luni. El era 'omul providenţial, trimis de Dumnezeu' să ne dea benzină cu un leu, apă, hrană şi ce mai era acolo. S-a răsuflat Mesia ăla, s-a inventat alt Mesia - 'Mesia Bolojan' - şi ăsta de neschimbat şi de neînlocuit” a spus fostul președinte.
Traian Băsescu a continuat: ”Eu nu spun că Bolojan trebuie acuzat, dar partidele nu pot să pună orgoliu pentru un om nedreptăţit, cum e Bolojan, deasupra interesului naţional. Deci liberalii trebuie să înţeleagă, sigur, domnul Bolojan poate să îşi continue campania de pregătire a alegerilor prezidenţiale. (...) Da, presupun că va candida şi atunci poate să facă foarte bine din funcţia de preşedinte al Senatului. Se întoarce înapoi la Senat, preia funcţia de acolo".
de Anca Murgoci