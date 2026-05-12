Eurovision 2026, prima semifinală, 12 mai: România revine în concurs cu Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke Me”

Ediția din acest an are loc la Viena, sub sloganul „United by Music”. Competiția reunește 35 de țări, iar România se numără printre statele care revin în concurs, alături de Bulgaria și Republica Moldova.

România intră în a doua semifinală Eurovision 2026

România va participa în cea de-a doua semifinală Eurovision Song Contest 2026, programată pe 14 mai, la Wiener Stadthalle din Viena. Țara noastră va fi reprezentată de Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026. Artista va interpreta piesa „Choke Me” și va intra în concurs cu numărul 03.

Pe scenă, Alexandra Căpitănescu va fi acompaniată de membrii trupei sale: Bogdan-Alexandru Stoican, Luca-Alexandru Șofron, Thomas Cîrcotă și Matei-Mihail Cohal.

În semifinala din 14 mai, România va concura alături de Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveția, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Cehia și Letonia.

Cine comentează Eurovision 2026 la TVR

Semifinalele Eurovision 2026 vor fi comentate la TVR de Bogdan Stănescu și Ilinca Băcilă. Finala din 16 mai va fi prezentată de Bogdan Stănescu și Kyrie Mendel.

Bogdan Stănescu revine pentru a opta oară în postura de comentator Eurovision și vorbește despre importanța simbolică a ediției aniversare.

„Sunt onorat și emoționat în același timp să comentez, pentru a opta oară, «Eurovision Song Contest», Concursul Cântecului European Eurovision! Ediția 2026 este cu totul specială: a 70-a din istoria acestui adevărat fenomen care, de șapte decenii, aduce Europa și lumea mai aproape prin muzică.

Pentru Televiziunea Română, bucuria este cu atât mai mare cu cât, tot în 2026, aniversează la rândul său 70 de ani de existență. Două povești extraordinare, construite în timp, două instituții care au crescut odată cu generațiile și continuă să creeze punți între oameni.

Sloganul din acest an, «United by Music», exprimă perfect esența Concursului Eurovision și, poate, una dintre cele mai importante nevoi ale lumii de astăzi. Într-o perioadă în care ne dorim mai mult ca oricând pace, înțelegere și solidaritate, muzica rămâne limbajul universal care ne unește dincolo de granițe, limbi și diferențe!”, a spus Bogdan Stănescu.

Ilinca Băcilă: „Eurovision este locul care mi-a schimbat viața”

Ilinca Băcilă, reprezentanta României la Eurovision 2017 alături de Alex Florea, va comenta semifinalele competiției.

„Sunt nerăbdătoare ca anul acesta să trăiesc magia Eurovision Song Contest dintr-o cu totul altă perspectivă, cea de comentator al semifinalelor. Pentru mine, această competiție nu este doar un show. Este locul care mi-a schimbat viața, locul unde, în 2017, am avut onoarea să reprezint România alături de Alex Florea și să simt una dintre cele mai intense emoții din cariera mea.

Astăzi mă întorc în universul Eurovision cu și mai multă recunoștință, maturitate și iubire pentru muzică. Și, bineînțeles, anul acesta inima mea bate și pentru Alexandra Căpitănescu, pe care o susțin din tot sufletul. Cred în sensibilitatea, forța și autenticitatea ei și sunt convinsă că are ceva special de oferit. Ne vedem la semifinale”, a declarat Ilinca Băcilă.

Kyrie Mendel: „Revenirea României la Eurovision înseamnă mai mult decât participarea la un concurs”

Kyrie Mendel va comenta finala Eurovision 2026 alături de Bogdan Stănescu.

„Sunt extrem de bucuros și onorat să fac parte din povestea revenirii României la Eurovision, un eveniment care a însemnat mereu emoție, spectacol și conexiune între culturi. Pentru mine, această implicare nu este doar un rol profesional, ci și o responsabilitate de a transmite publicului energia și pasiunea unei competiții urmărite de milioane de oameni.

Revenirea României pe scena Eurovision reprezintă mai mult decât participarea la un concurs. Este un semnal că muzica și creativitatea românească merită din nou să fie auzite și apreciate la nivel european. Cred că publicul din România are nevoie să simtă din nou entuziasmul acestui eveniment și să se reconecteze cu spiritul Eurovision: diversitate, emoție și bucuria de a celebra muzica împreună”, a adăugat Kyrie Mendel.

Eda Marcus va anunța votul României la Eurovision 2026

La ediția din acest an, punctajul acordat de juriul României va fi prezentat de Eda Marcus.

„Facem deja repetiții. Este pentru a treia oară când voi anunța punctajul acordat de juriul României. Iubesc Eurovisionul de când mă știu, iar povestea mea alături de acest concurs a început în urmă cu mai bine de 20 de ani. În 2005 am prezentat Selecția Națională Eurovision Junior, iar ani mai târziu am fost gazda Finalei Selecției Naționale în care WRS a fost desemnat câștigător”, a declarat Eda Marcus.

Cine este Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026

Alexandra Căpitănescu este una dintre cele mai cunoscute artiste din noua generație. Publicul a descoperit-o în 2023, când a câștigat trofeul „Vocea României”. Artista a absolvit Facultatea de Fizică și urmează în prezent un master în fizică medicală. În paralel, și-a construit o carieră muzicală.

După succesul de la „Vocea României”, Alexandra Căpitănescu a lansat mai multe piese și colaborări care i-au consolidat prezența în industria muzicală.

Ce mesaj transmite piesa „Choke Me”

Piesa „Choke Me”, cu care Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision Song Contest 2026, vorbește despre presiune emoțională și blocaj interior. Titlul are un sens metaforic și descrie stările de anxietate, frică și presiune venite din exterior. Mesajul piesei urmărește ideea de acceptare a vulnerabilităților și regăsirea echilibrului personal.

EEurovision Song Contest este organizat de European Broadcasting Union, cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa. Prima ediție a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveția.

Televiziunea Română participă la Eurovision din 1993 și organizează anual Selecția Națională. Cele mai bune rezultate ale României au fost două locuri trei, obținute de Luminița Anghel și Sistem în 2005, respectiv Paula Seling și Ovi în 2010. România a mai ocupat locul patru în 2006, prin Mihai Trăistariu.

