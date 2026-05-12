€ 5.2103
|
$ 4.4352
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2103
|
$ 4.4352
 
DCNews Stiri Eurovision 2026, prima semifinală, 12 mai: România revine în concurs cu Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke Me”
Data publicării: 12 Mai 2026

Eurovision 2026, prima semifinală, 12 mai: România revine în concurs cu Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke Me”
Autor: Loredana Iriciuc

prc-e2prc-80prc-9dacolo-incep-voturile-politiceprc-e2prc-80prc-9d--marina-almasan-rupe-tacerea-legat-de-eurovision-aici-este-problema_29303900 FOTO: Agerpres

Eurovision Song Contest 2026 debutează astăzi, 12 mai, cu prima semifinală a ediției aniversare care marchează 70 de ani de la lansarea celui mai mare concurs muzical european. Semifinalele și Marea Finală Eurovision 2026 vor fi transmise în direct la TVR 1, pe 12, 14 și 16 mai, de la ora 22:00.

Ediția din acest an are loc la Viena, sub sloganul „United by Music”. Competiția reunește 35 de țări, iar România se numără printre statele care revin în concurs, alături de Bulgaria și Republica Moldova.

România intră în a doua semifinală Eurovision 2026

România va participa în cea de-a doua semifinală Eurovision Song Contest 2026, programată pe 14 mai, la Wiener Stadthalle din Viena. Țara noastră va fi reprezentată de Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026. Artista va interpreta piesa „Choke Me” și va intra în concurs cu numărul 03.

Pe scenă, Alexandra Căpitănescu va fi acompaniată de membrii trupei sale: Bogdan-Alexandru Stoican, Luca-Alexandru Șofron, Thomas Cîrcotă și Matei-Mihail Cohal.

În semifinala din 14 mai, România va concura alături de Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveția, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Cehia și Letonia.

Cine comentează Eurovision 2026 la TVR

Semifinalele Eurovision 2026 vor fi comentate la TVR de Bogdan Stănescu și Ilinca Băcilă. Finala din 16 mai va fi prezentată de Bogdan Stănescu și Kyrie Mendel.

Bogdan Stănescu revine pentru a opta oară în postura de comentator Eurovision și vorbește despre importanța simbolică a ediției aniversare.

Începe Eurovision 2026! România revine în concurs cu Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke Me”

„Sunt onorat și emoționat în același timp să comentez, pentru a opta oară, «Eurovision Song Contest», Concursul Cântecului European Eurovision! Ediția 2026 este cu totul specială: a 70-a din istoria acestui adevărat fenomen care, de șapte decenii, aduce Europa și lumea mai aproape prin muzică.

Pentru Televiziunea Română, bucuria este cu atât mai mare cu cât, tot în 2026, aniversează la rândul său 70 de ani de existență. Două povești extraordinare, construite în timp, două instituții care au crescut odată cu generațiile și continuă să creeze punți între oameni.

Sloganul din acest an, «United by Music», exprimă perfect esența Concursului Eurovision și, poate, una dintre cele mai importante nevoi ale lumii de astăzi. Într-o perioadă în care ne dorim mai mult ca oricând pace, înțelegere și solidaritate, muzica rămâne limbajul universal care ne unește dincolo de granițe, limbi și diferențe!”, a spus Bogdan Stănescu.

Ilinca Băcilă: „Eurovision este locul care mi-a schimbat viața”

Ilinca Băcilă, reprezentanta României la Eurovision 2017 alături de Alex Florea, va comenta semifinalele competiției.

Începe Eurovision 2026! România revine în concurs cu Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke Me”

„Sunt nerăbdătoare ca anul acesta să trăiesc magia Eurovision Song Contest dintr-o cu totul altă perspectivă, cea de comentator al semifinalelor. Pentru mine, această competiție nu este doar un show. Este locul care mi-a schimbat viața, locul unde, în 2017, am avut onoarea să reprezint România alături de Alex Florea și să simt una dintre cele mai intense emoții din cariera mea.

Astăzi mă întorc în universul Eurovision cu și mai multă recunoștință, maturitate și iubire pentru muzică. Și, bineînțeles, anul acesta inima mea bate și pentru Alexandra Căpitănescu, pe care o susțin din tot sufletul. Cred în sensibilitatea, forța și autenticitatea ei și sunt convinsă că are ceva special de oferit. Ne vedem la semifinale”, a declarat Ilinca Băcilă.

Kyrie Mendel: „Revenirea României la Eurovision înseamnă mai mult decât participarea la un concurs”

Kyrie Mendel va comenta finala Eurovision 2026 alături de Bogdan Stănescu.

„Sunt extrem de bucuros și onorat să fac parte din povestea revenirii României la Eurovision, un eveniment care a însemnat mereu emoție, spectacol și conexiune între culturi. Pentru mine, această implicare nu este doar un rol profesional, ci și o responsabilitate de a transmite publicului energia și pasiunea unei competiții urmărite de milioane de oameni.

Revenirea României pe scena Eurovision reprezintă mai mult decât participarea la un concurs. Este un semnal că muzica și creativitatea românească merită din nou să fie auzite și apreciate la nivel european. Cred că publicul din România are nevoie să simtă din nou entuziasmul acestui eveniment și să se reconecteze cu spiritul Eurovision: diversitate, emoție și bucuria de a celebra muzica împreună”, a adăugat Kyrie Mendel.

Eda Marcus va anunța votul României la Eurovision 2026

Începe Eurovision 2026! România revine în concurs cu Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke Me”

La ediția din acest an, punctajul acordat de juriul României va fi prezentat de Eda Marcus.

„Facem deja repetiții. Este pentru a treia oară când voi anunța punctajul acordat de juriul României. Iubesc Eurovisionul de când mă știu, iar povestea mea alături de acest concurs a început în urmă cu mai bine de 20 de ani. În 2005 am prezentat Selecția Națională Eurovision Junior, iar ani mai târziu am fost gazda Finalei Selecției Naționale în care WRS a fost desemnat câștigător”, a declarat Eda Marcus.

Cine este Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026

Alexandra Căpitănescu este una dintre cele mai cunoscute artiste din noua generație. Publicul a descoperit-o în 2023, când a câștigat trofeul „Vocea României”. Artista a absolvit Facultatea de Fizică și urmează în prezent un master în fizică medicală. În paralel, și-a construit o carieră muzicală.

După succesul de la „Vocea României”, Alexandra Căpitănescu a lansat mai multe piese și colaborări care i-au consolidat prezența în industria muzicală.

Ce mesaj transmite piesa „Choke Me”

Piesa „Choke Me”, cu care Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision Song Contest 2026, vorbește despre presiune emoțională și blocaj interior. Titlul are un sens metaforic și descrie stările de anxietate, frică și presiune venite din exterior. Mesajul piesei urmărește ideea de acceptare a vulnerabilităților și regăsirea echilibrului personal.

EEurovision Song Contest este organizat de European Broadcasting Union, cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa. Prima ediție a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveția.

Televiziunea Română participă la Eurovision din 1993 și organizează anual Selecția Națională. Cele mai bune rezultate ale României au fost două locuri trei, obținute de Luminița Anghel și Sistem în 2005, respectiv Paula Seling și Ovi în 2010. România a mai ocupat locul patru în 2006, prin Mihai Trăistariu.

DCNews.ro te va ține la curent cu cele mai noi informații despre Eurovision 2026, evoluția României în competiție și toate momentele importante ale ediției aniversare de la Viena, pe măsură ce acestea apar.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

eurovision 2026
alexandra capitanescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Mark Rutte (NATO), întâmpinat la Cotroceni de președinții Nicușor Dan și Karol Nawrocki, în vederea Summitului B9
Publicat acum 29 minute
Ministrul Sănătății din Franța, despre hantavirus: „Secvențierea completă nu este finalizată”
Publicat acum 50 minute
Nicușor Dan și Karol Nawrocki, declarații la Palatul Cotroceni: Ce au discutat înaintea Summitului B9
Publicat acum 55 minute
Educatoare din Ploiești, acuzată că ar fi agresat fizic doi copii la un centru educațional. Polițiștii au deschis dosar penal
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Eurovision 2026, prima semifinală, 12 mai: România revine în concurs cu Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke Me”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 1 minut
Scenariul care schimbă total jocul politic. Bogdan Chirieac pune pe masă numele aflat tot mai aproape de funcția de premier
Publicat acum 19 ore si 45 minute
„O enormitate și o greșeală cum eu nu am mai văzut”. Adrian Zuckerman critică dur deciziile lui Bolojan și situația din PNL
Publicat acum 9 ore si 18 minute
Mai este Ilie Bolojan favorit pentru Palatul Victoria? Răspunsul lui Nicușor Dan
Publicat acum 8 ore si 51 minute
Nicuşor Dan a punctat diferenţele între PSD şi AUR, înainte de consultările formale cu partidele parlamentare
Publicat acum 10 ore si 44 minute
Ucraina face o schimbare neașteptată. România, printre statele vizate. Lista pe care am fost incluși
 
ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close