Traseul spre Cascada Urlătoarea intră în reamenajare
Data publicării: 12 Mai 2026

Traseul spre Cascada Urlătoarea intră în reamenajare

cascada Urlatoarea

Începând de marți, 12 mai 2026, demarează lucrările de reamenajare și îmbunătățire a traseului tematic Bușteni - Cascada Urlătoarea, unul dintre cele mai apreciate trasee turistice din zona montană a orașului.

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar oferit de Romaqua Group și are ca obiectiv creșterea atractivității turistice a traseului, îmbunătățirea experienței de vizitare și promovarea patrimoniului natural din Munții Bucegi.

Lucrările vor include:

  -amenajarea unor treceri și podețe din lemn în zonele dificile;
  -realizarea unor spații de odihnă pentru turiști;
  -instalarea de panouri informative;
  -intervenții pentru creșterea siguranței și protejarea mediului natural.

Proiectul este realizat în parteneriat de:

• Administrația Parcului Natural Bucegi
• Primăria Orașului Bușteni
• Organizația de Management a Destinației Bușteni
• Salvamont Prahova - Formația Bușteni

Pe durata lucrărilor, pot exista restricții temporare de acces pe anumite porțiuni ale traseului. Acestea vor fi comunicate din timp prin canalele oficiale ale instituțiilor implicate.

Le recomandăm turiștilor să respecte semnalizările din teren și indicațiile echipelor care desfășoară activitățile de amenajare.

Mulțumim tuturor partenerilor implicați pentru susținerea unui turism responsabil, sigur și sustenabil, respectiv Parcul Natural Bucegi, se arată într-un comunicat al Administrației Parcului Natural Bucegi. 

Cascada Urlătoarea este localizată la 1055 metri altitudine pe versantul estic al Munților Bucegi, la poalele Munților Jepi. Apele cascadei sunt rezultatul confluenței a două văi: Comorilor și Urlătoarea Mică. Înălțimea cascadei este de 15 metri. (Claudia Calotă)
 

