Oamenii din Tulcea și Galați, sfătuiți să se adăpostească din cauza riscului de prăbușire a unor drone. Mesaj RO-ALERT joi dimineață

Persoanele din nordul judeţului Tulcea şi din Galaţi au primit, joi dimineaţă, un nou mesaj RO-ALERT din cauza riscului de prăbușire a unor noi drone, pe fondul războiului din Ucraina.

Oamenii din Tulcea și Galați, sfătuiți să se adăpostească!

În mesajul de alertă extremă transmis la ora 8:40, persoanele sunt îndrumate să se adăpostească în locuri ferite, existând posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Durata alertei extreme anunţată de autorităţi este de 90 de minute.

Incidente cu drone căzute în zona Galați, în aprilie

Amintim că, în ultima lună, mai multe fragmente de dronă au căzut în Galați. Una dintre ele s-a prăbușit peste o anexă gospodărească pe care a distrus-o, iar un stâlp de electricitate a fost avariat. De asemenea, o altă dronă ce avea conținut explozibil a fost găsită pe un câmp din Tulcea.