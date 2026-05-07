€ 5.2688
|
$ 4.4746
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2688
|
$ 4.4746
 
DCNews Stiri Oamenii din Tulcea și Galați, sfătuiți să se adăpostească din cauza riscului de prăbușire a unor drone. Mesaj RO-ALERT joi dimineață
Data actualizării: 09:17 07 Mai 2026 | Data publicării: 09:02 07 Mai 2026

Oamenii din Tulcea și Galați, sfătuiți să se adăpostească din cauza riscului de prăbușire a unor drone. Mesaj RO-ALERT joi dimineață
Autor: Andrei Itu

drone-polonia_12810500 O fotografie cu o dronă în aer. Rol ilustrativ. Sursa foto: Pixabay

Persoanele din nordul judeţului Tulcea şi din Galaţi au primit, joi dimineaţă, un nou mesaj RO-ALERT, în contextul războiului din Ucraina.

Persoanele din nordul judeţului Tulcea şi din Galaţi au primit, joi dimineaţă, un nou mesaj RO-ALERT din cauza riscului de prăbușire a unor noi drone, pe fondul războiului din  Ucraina.

Oamenii din Tulcea și Galați, sfătuiți să se adăpostească!

În mesajul de alertă extremă transmis la ora 8:40, persoanele sunt îndrumate să se adăpostească în locuri ferite, existând posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Durata alertei extreme anunţată de autorităţi este de 90 de minute.

Incidente cu drone căzute în zona Galați, în aprilie

Amintim că, în ultima lună, mai multe fragmente de dronă au căzut în Galați. Una dintre ele s-a prăbușit peste o anexă gospodărească pe care a distrus-o, iar un stâlp de electricitate a fost avariat. De asemenea, o altă dronă ce avea conținut explozibil a fost găsită pe un câmp din Tulcea.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tulcea
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
România și Ungaria pot fi retrogradate din cauza riscului fiscal. Avertismentul S&P Global Ratings
Publicat acum 19 minute
Cine sunt elevii români care au obţinut aur, argint şi patru medalii de bronz la Olimpiada Balcanică de Matematică 2026 desfășurată la Salonic, Grecia
Publicat acum 31 minute
Cel mai ușor și mai cremos piure de cartofi din lume. Chef: „Reveniți la modul tradițional de preparare!” Detaliul care schimbă textura
Publicat acum 33 minute
Paranoia lui Putin lasă Moscova fără internet pe 9 mai. Rușii nu vor putea nici măcar să își dea SMS-uri
Publicat acum 57 minute
Ce urmează după căderea Guvernului? Petrișor Peiu vine cu răspunsurile
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 57 minute
Horoscop 7 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 26 minute
BANCUL ZILEI: Mesaj motivațional
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Evadatul din Dolj împușcat de mascaţii SAS ar fi vrut să își omoare soția. Reacția neașteptată a femeii: „M-a iubit extraordinar de mult”
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Vremea se schimbă. Prognoza meteo pentru vineri și weekend
Publicat acum 1 ora si 35 minute
Trump trimite un reprezentant oficial la Summitul B9 de la București
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close