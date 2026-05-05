Tabăra Bolojan anunță o victorie în PNL. Ce s-a decis la ședința BPN a partidului

Robert Sighiartău, parlamentar PNL, anunță pe Facebook faptul că în ședința BPN a PNL s-a votat din nou ca partidul să nu facă alianță cu PSD.

„PNL a votat din nou.

Cu majoritate largă menținerea deciziei ca PNL să nu mai facă alianță cu PSD!“, a scris Robert Sighiartău pe Facebook în ședința de după căderea Guvernului Bolojan.

În contextul în care Partidul Social Democrat nu își va asuma guvernarea, PNL va încerca să facă un guvern minoritar, potrivit unor surse Realitatea Plus din ședința PNL.

