Tabăra Bolojan anunță o victorie în PNL. Ce s-a decis la ședința BPN a partidului
Data actualizării: 17:45 05 Mai 2026 | Data publicării: 17:38 05 Mai 2026

Tabăra Bolojan anunță o victorie în PNL. Ce s-a decis la ședința BPN a partidului
Autor: Ioan-Radu Gava

congres-pnl-conducere_71092300 Congres PNL rol ilustrativ

În Partidul Național Liberal, tabăra Bolojan se dovedește a fi mult mai influentă și a decis să nu facă alianță cu PSD.

Robert Sighiartău, parlamentar PNL, anunță pe Facebook faptul că în ședința BPN a PNL s-a votat din nou ca partidul să nu facă alianță cu PSD.

„PNL a votat din nou. 

Cu majoritate largă menținerea deciziei ca PNL să nu mai facă alianță cu PSD!“, a scris Robert Sighiartău pe Facebook în ședința de după căderea Guvernului Bolojan.

În contextul în care Partidul Social Democrat nu își va asuma guvernarea, PNL va încerca să facă un guvern minoritar, potrivit unor surse Realitatea Plus din ședința PNL.

CITEȘTE ȘI                 -                Predoiu, Pauliuc, Thuma susțin ca PNL să rămână la guvernare: "Ar fi o eroare istorică să plecăm"

pnl
ilie bolojan
robert sighiartau
guvernul bolojan
motiune de cenzura
