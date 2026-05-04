La New York, Met Gala şi vedetele sale vor să ridice moda la rangul de artă

"Moda este o artă": acesta este sloganul care va trebui să fie demonstrat de vedetele din lumea cinematografiei, a muzicii, a sportului şi, bineînţeles, a modei, care vor participa luni seară la spectaculoasa gală anuală organizată la Muzeul Metropolitan de Artă (Met) din New York, informează AFP.

Beyonce revine la Met Gala după 10 ani

Aşteptată cu un interes deosebit, cântăreaţa Beyonce va avea prima sa apariţie la acest eveniment după o pauză de zece ani, în calitate de copreşedintă, alături de legendara jucătoare de tenis Venus Williams şi de actriţa premiată cu Oscar Nicole Kidman.

Ca în fiecare an din ultimele trei decenii, Met Gala - ale cărei ţinute extravagante fac deliciul utilizatorilor de pe reţelele de socializare - este plasată sub supravegherea unei mari specialiste în modă, Anna Wintour, directorul editorial global al revistei Vogue.

Directorul artistic al casei Saint Laurent, Anthony Vaccarello, actriţa Zoe Kravitz, cântăreţele Sabrina Carpenter, Doja Cat şi Yseult figurează, de asemenea, printre personalităţile care vor fi prezente la acest eveniment, organizat în mod tradiţional în prima zi de luni din luna mai.

Record de 42 de milioane de dolari strânși la Met Gala

Met Gala a permis în acest an strângerea sumei de 42 de milioane de dolari - "un record" după suma de 31 de milioane de dolari de anul trecut - în beneficiul Muzeului Metropolitan de Artă din New York şi a departamentului său de modă, Costume Institute, a declarat luni directorul general al muzeului, Max Hollein, într-o conferinţă de presă.

Ediţia din 2025 - şi expoziţia care a însoţit-o - a pus în valoarea dandismul negru subversiv. De data aceasta, moda va fi celebrată ca o artă de sine stătătoare.

Intitulată "Costume Art", expoziţia organizată de Costume Institute, care se va deschide pe 10 mai, aduce în prim-plan legăturile imemoriale dintre artă şi îmbrăcăminte.

Celebrarea corpurilor umane

O rochie drapată din mătase albă translucidă, creată de John Galliano pentru Maison Margiela, a fost asociată cu statuile antice. Iar un blazer brodat de Yves Saint Laurent aminteşte de "Irişii" lui Vincent van Gogh care i-au inspirat motivul.

Expoziţia doreşte să arate şi corpurile umane - adeseori atât de standardizate în modă - sub toate formele lor: subţire sau robust, însărcinat, cu dizabilităţi, tatuat, prin intermediul unor manechine modelate după siluetele unor persoane reale.

Cuvântul de ordine ar putea fi "echitate" sau "echivalenţă", a declarat curatorul de la Costume Institute, Andrew Bolton. Nu există "nicio ierarhie" între operele de artă (sculpturi, picturi, desene, fotografii şi, bineînţeles, îmbrăcăminte) sau între corpuri, a adăugat el.

Percepută de multă vreme de anumite persoane drept o etalare indecentă a bogăţiei, această gală este încă şi mai controversată în acest an, deoarece patronul gigantului Amazon, Jeff Bezos, şi soţia lui, Lauren Sanchez Bezos, sunt principalii sponsori şi preşedinţii de onoare ai evenimentului.

În ultimele săptămâni, o campanie care îndeamnă la boicotarea galei a fost lansată la New York, la iniţiativa unui colectiv, "Everyone Hates Elon" (referire la Elon Musk), denunţând activităţile miliardarilor din industria noilor tehnologii şi apropierea lor ideologică de preşedintele american Donald Trump.

Lăudând pe larg în faţa presei, luni, calităţile "prietenei" sale Lauren Sanchez Bezos, Anna Wintour a considerat, dimpotrivă, că "ea şi soţul ei, Jeff, au demonstrat, prin acest eveniment, că iubesc cu adevărat să dăruiască în beneficiul comunităţii".

Met Gala a fost organizată pentru prima dată în 1948 şi, timp de decenii, a rămas apanajul înaltei societăţi newyorkeze - până când Anna Wintour a transformat evenimentul, în anii 1990, într-un podium ultramediatizat pentru vedete.