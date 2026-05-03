Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună în avion spre Armenia. Sprijin consolidat pentru Republica Moldova

Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea Comunității Politice Europene din Armenia, unde va susține sprijinul pentru Republica Moldova și va aborda teme-cheie precum securitatea energetică și combaterea dezinformării. Preşedintele României a postat pe Facebook o fotografie făcută în avion, alături de Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova.

"În drum spre Armenia, unde voi participa, alături de doamna Președintă, Maia Sandu, la Grupul pentru Republica Moldova, care se va desfășura în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene.

Înființat în 2024, la inițiativa comună a României și Franței, acest grup are ca obiectiv consolidarea sprijinului internațional acordat Republicii Moldova.

Mâine voi organiza o discuție informală privind impactul Coridorului Vertical de Gaze asupra securității energetice regionale, la care vor participa o serie de lideri regionali.

Totodată, voi co-prezida, alături de președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, o masǎ rotundă pe tema dezinformării și amenințărilor hibride", a scris preşedintele României, Nicuşor Dan, pe Facebook.

Citiţi şi: Nicușor Dan, răspuns pentru trimisul special al DC News în Cipru, despre viitorul european al Republicii Moldova

Recent, Nicuşor Dan a declarat că România este pregătită pentru reunificarea cu Republica Moldova, dacă va exista o majoritate pentru acest proiect.

„Din partea României cred că nu s-a schimbat nimic față de votul în unanimitate al Parlamentului din 2018, care a spus că România este pregătită în orice moment în care cetățenii din Republica Moldova vor dori”, a declarat președintele Nicuşor Dan.