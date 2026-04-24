Preşedintele României, Nicuşor Dan, se află în Cipru, acolo unde a participat la reuniunea informală a Consiliului European. Șeful statului a susţinut o conferinţă de presă în care a prezentat concluziile discuțiilor cu liderii europeni și partenerii regionali de la Nicosia.

În cadrul acestei conferințe de presă, trimisul special al Dc News, Florin Răvdan, l-a întrebat pe Nicușor Dan despre aderarea viitoare a Ucrainei și a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Jurnalistul a încercat să afle dacă există posibilitatea unei aderări accelerate pentru vecinii de peste Prut, dar și cum ar putea ajuta România în acest sens.

"Ați vorbit despre aderarea viitoare a Ucrainei și a Republicii Moldova la UE. Dacă în cazul Ucrainei, premierul Croației a spus că nu putem vorbi despre o aderare accelerată având în vedere și conflictul, dar și procedura, aș vrea să vă întreb dacă Republica Moldova, fiind o țară mică, ar putea avea parte de acest proces de aderare mai accelerat și dacă România poate ajuta în vreun fel?", l-a întrebat trimisul special al Dc News în Cipru, Florin Răvdan, pe Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Singurul lucru nou față de ce știam până acum este poziția Ungariei

"Aici este o discuție, nu trebuie să o ascundem. Este o discuție despre așa-numita cuplare-decuplare între cele două țări. Sunt țări care spun că orice stat câștigat e bine câștigat pentru Uniune și sunt țări care spun că Ucraina luptă de fapt pentru Europa și ar fi pentru moralul soldaților și pentru moralul societății ucrainene, o astfel de decuplare ar fi un factor descurajant.

Discuția continuă în parametrii aceștia. Nu s-au înregistrat schimbări. Singurul lucru nou față de ce știam până acum este poziția Ungariei, care după cum bine știți a deblocat și pachetul de sancțiuni și împrumuturi", a răspuns Nicușor Dan.