DCNews Politica Președintele Nicușor Dan, la reuniunea Consiliului European. Informații DCNews, de ultimă oră, din Cipru
Data actualizării: 10:35 24 Apr 2026 | Data publicării: 10:27 24 Apr 2026

Președintele Nicușor Dan, la reuniunea Consiliului European. Informații DCNews, de ultimă oră, din Cipru
Autor: Roxana Neagu

Nicușor Dan Cipru Președintele Nicușor Dan în Cipru. Foto: Florin Răvdan

Preşedintele Nicuşor Dan se află în Cipru, vineri, unde participă la reuniunea informală a Consiliului European. Sunt prezenți lideri europeni, dar și partenerii regionali din Orientul Mijlociu. Președintele României este însoțit, în delegația oficială, de consilierii prezidenţiali Valentin Naumescu şi Diana Iancu, precum și de reprezentantul permanent al României pe lângă UE, Iulia Matei.

Jurnalistul DCNews, Florin Răvdan, este cel care ne transmite cele mai importante informații, fiind trimisul special al redacției DCNews.ro în Cipru, cu ocazia reuniunii informale a Consiliului European: 

Update: Lipsesc reprezentanții Austriei și Ungariei. Trebuiau să fie prezenți cancelarul Austriei, iar, din Ungaria, Viktor Orban. 

Începând cu ora 10:00, preşedinţii şi premierii din ţările membre ale Consiliului European au participat la o sesiune de lucru. Cu toate acestea, a avut loc şi o întârziere, cauzată de reprezentanţii Franţei şi Germaniei, care nu au ajuns la ora stabilită la Centrul de Conferinţe Filoxenia. 

Este de notat că desfăşurarea de forţe în Nicosia este una impresionantă, mai multe străzi adiacente locului în care se întâlnesc liderii europeni fiind închise traficului. Acest lucru duce la aglomerări pe alte bulevarde, motiv care poate cauza întârzieri. 

Preşedintele Nicuşor Dan a ajuns la întâlnirea cu liderii europeni în jurul orei 9:00! Amintim că pe masa liderilor europeni se află patru subiecte de discuţie: criza din Orientul Mijlociu, războiul din Ucraina, formarea unei adevărate pieţe unice, în mai multe domenii, inclusiv energie, dar şi viitorul cadru multianual, în urma căruia se va stabili cum vor fi împărţite fondurile europene în perioada 2028-2034.

