Cabinetul medical din București, unde o femeie a murit după o operație estetică, a fost închis - anunțul Ministerului Sănătății

Ministerul Sănătății a anunțat închiderea cabinetului medical din București unde o femeie a murit în urma unei intervenții estetice.
Cabinetul privat din Capitală, unde o pacientă a intrat în comă cerebrală şi ulterior a decedat, după o intervenţie estetică, a fost închis, anunţă vineri Ministerul Sănătăţii.
Deşi, iniţial, verificările au fost întârziate de faptul că unitatea a fost găsită închisă, în urma demersurilor, inspectorii sanitari au reuşit să efectueze controlul, conform atribuţiilor legale, a precizat MS, într-un comunicat.
Pentru neregulile grave constatate, inspectorii sanitari au decis închiderea cabinetului medical, ridicarea Autorizaţiei Sanitare de Funcţionare şi aplicarea mai multor amenzi în cumul de 70.000 de lei, conform HG 857/2011, pentru: deficienţe majore în procesul de sterilizare a instrumentarului medical; nerespectarea dotărilor obligatorii şi a circuitelor funcţionale; încălcarea normelor de igienă şi a protocoalelor de dezinfecţie, arată sursa citată.
Pe 29 aprilie, Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti a anunţat că s-a autosesizat în cazul pacientei care a intrat în comă cerebrală după o procedură estetică de tip "mini lifting facial", realizată într-o clinică din Capitală şi care ulterior a decedat. CMMB a iniţiat cercetarea disciplinară a medicului implicat în intervenţie, conform Agerpres.
CITEȘTE ȘI: Care erau prețurile la clinica unde Valentina a făcut un lifting facial și apoi a murit
de Anca Murgoci