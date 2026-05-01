Cabinetul medical din București, unde o femeie a murit după o operație estetică, a fost închis - anunțul Ministerului Sănătății
Data publicării: 17:43 01 Mai 2026

Cabinetul medical din București, unde o femeie a murit după o operație estetică, a fost închis - anunțul Ministerului Sănătății
Autor: Tiberiu Vasile

imagini cu medici chirurgi Femeia a intrat întâi în comă, iar după o săptămână a murit. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Ministerul Sănătății a anunțat închiderea cabinetului medical din București unde o femeie a murit în urma unei intervenții estetice.

Cabinetul privat din Capitală, unde o pacientă a intrat în comă cerebrală şi ulterior a decedat, după o intervenţie estetică, a fost închis, anunţă vineri Ministerul Sănătăţii.

Deşi, iniţial, verificările au fost întârziate de faptul că unitatea a fost găsită închisă, în urma demersurilor, inspectorii sanitari au reuşit să efectueze controlul, conform atribuţiilor legale, a precizat MS, într-un comunicat.

Închiderea cabinetului medical

Pentru neregulile grave constatate, inspectorii sanitari au decis închiderea cabinetului medical, ridicarea Autorizaţiei Sanitare de Funcţionare şi aplicarea mai multor amenzi în cumul de 70.000 de lei, conform HG 857/2011, pentru: deficienţe majore în procesul de sterilizare a instrumentarului medical; nerespectarea dotărilor obligatorii şi a circuitelor funcţionale; încălcarea normelor de igienă şi a protocoalelor de dezinfecţie, arată sursa citată.

Pe 29 aprilie, Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti a anunţat că s-a autosesizat în cazul pacientei care a intrat în comă cerebrală după o procedură estetică de tip "mini lifting facial", realizată într-o clinică din Capitală şi care ulterior a decedat. CMMB a iniţiat cercetarea disciplinară a medicului implicat în intervenţie, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Care erau prețurile la clinica unde Valentina a făcut un lifting facial și apoi a murit
 

