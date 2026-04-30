Data publicării: 17:43 30 Apr 2026

Parlamentul European condamnă atacurile ruse asupra civililor din Ucraina și susține crearea unui tribunal special
Autor: Tiberiu Vasile

Parlamentul European a condamnat ferm atacurile ruse asupra civililor din Ucraina și a susținut înființarea unui tribunal special pentru investigarea crimelor comise în timpul războiului.

Parlamentul European a condamnat în termeni puternici, într-o rezoluţie adoptată joi, loviturile repetate brutale şi deliberate asupra unor ţinte civile din Ucraina.

Textul, adoptat cu 446 de voturi pentru, 63 împotrivă şi 52 de abţineri, acuză în special atacurile sistematice ale Rusiei asupra zonelor rezidenţiale, facilităţilor energetice, spitalelor şi altor servicii esenţiale din Ucraina, eurodeputaţii făcând apel la Rusia să pună capăt acestor lovituri.

PE susţine că liderii Rusiei şi aliaţii lor trebuie traşi la răspundere pentru infracţiuni internaţionale

PE susţine că războiul de agresiune al Rusiei reprezintă o încălcare flagrantă a legii internaţionale şi că liderii Rusiei şi aliaţii lor trebuie traşi la răspundere pentru rolurile lor în crima de agresiune, crime de război, crime împotriva umanităţii şi alte infracţiuni internaţionale.

Eurodeputaţii şi-au exprimat sprijinul pentru înfiinţarea şi operaţionalizarea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei şi încurajează toate statele membre UE să adere la acesta.

De asemenea, ei au elogiat activitatea Comisiei internaţionale independente pentru Ucraina a Naţiunilor Unite, Eurojust şi organizaţiilor societăţii civile în investigarea presupuselor încălcări şi abuzuri împotriva drepturilor omului, susţinând necesitatea tragerii la răspundere şi adunând dovezi.

PE susţine că tragerea la răspundere trebuie să se extindă la toţi cei aflaţi într-o poziţie de a comite direct sau a facilita crime de agresiune, inclusiv actori de rang înalt politici, militari şi juridici, precum membri ai Dumei de Stat ruse sau ai Curţii Constituţionale.

Eurodeputaţii şi-au exprimat sprijinul pentru investigaţia CPI asupra unor presupuse crime de război

Eurodeputaţii şi-au exprimat sprijinul deplin pentru investigaţia Curţii Penale Internaţionale (CPI) asupra unor presupuse crime de război, crime împotriva umanităţii sau de genocid comise în Ucraina, reamintind obligaţia statelor membre UE în conformitate cu statutul de la Roma de a aresta şi preda persoanele vizate de mandate de arestare emise de CPI de pe teritoriul lor. PE subliniază şi necesitatea unei coordonări eficiente a tuturor mecanismelor de tragere la răspundere, pentru a evita dublarea acţiunilor, a asigura eficienţa şi a minimaliza impactul negativ asupra victimelor şi martorilor.

Rezoluţia îşi exprimă aprobarea pentru cel de al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei şi susţine că măsurile restrictive nu trebuie ridicate înainte ca un acord de pace să fie negociat şi implementat complet.

Cerând UE să combată ocolirea sancţiunilor, eurodeputaţii cer de asemenea Comisiei Europene şi statelor UE aplicarea strictă a sancţiunilor împotriva Rusiei, care ar trebui să fie extinse pentru a acoperi toţi indivizii şi entităţile ale căror decizii au permis sau au contribuit la comiterea de infracţiuni grave împotriva ucrainenilor.

Joi, Parlamentul şi-a exprimat susţinerea şi pentru înfiinţarea propusei Comisii internaţionale de reparaţii pentru Ucraina, cu 465 de voturi pentru, 57 împotrivă şi 47 de abţineri, având în vedere posibilitatea compensării victimelor civile din timpul războiului.

Odată ce PE şi-a dat girul, statele UE din Consiliu pot adopta acum decizia de a încheia convenţia în numele blocului comunitar, Comisia de reparaţii urmând să fie inaugurată pe marginea celei de a 135-a sesiuni a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei de la Chişinău, pe 14 mai, conform Agerpres.

