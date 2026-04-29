Marea Britanie expulzează un diplomat rus și îl convoacă pe ambasador, pe fondul tensiunilor dintre cele două țări

Marea Britanie a decis să expulzeze un diplomat rus și să îl convoace pe ambasadorul Rusiei la Londra, Andrey Kelin, într-o mișcare reciprocă, după ce Moscova a expulzat luna trecută un diplomat britanic sub acuzații de spionaj.
Ministerul britanic de Externe a declarat că ia „măsuri reciproce” pentru decizia „nejustificată” a Rusiei din martie de a îndepărta un diplomat britanic din țară.
„Condamnăm ferm decizia nejustificată a Rusiei de luna trecută de a expulza un alt diplomat britanic și campania de denigrare publică malițioasă care a urmat. Acest comportament este total inacceptabil și nu vom tolera hărțuirea sau intimidarea personalului nostru diplomatic”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului britanic, potrivit The Independent.
„Orice altă acțiune a Rusiei va fi tratată ca o escaladare și întâmpinată cu un răspuns ferm și proporțional”, se mai arată în declarație.
Între timp, Rusia nu va desfășura echipament militar anul acesta pentru parada militară de 9 Mai din Piața Roșie din Moscova, cunoscută drept Ziua Victoriei, care comemorează victoria sovietică asupra Germaniei naziste.
Parada este un eveniment cheie în Rusia și are loc la Moscova pe 9 mai în fiecare an, marcând capitularea Germaniei naziste în 1945.
Aceasta are loc în contextul în care Ucraina a anunțat că apărarea sa antiaeriană a doborât peste 33.000 de drone rusești de diferite tipuri în martie, un nou record lunar în războiul de patru ani.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci