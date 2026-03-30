Data actualizării: 12:26 30 Mar 2026 | Data publicării: 12:24 30 Mar 2026

Rusia expulzează un diplomat britanic acuzat de spionaj
Autor: Elena Aurel

Rusia a ordonat expulzarea unui diplomat britanic de la ambasada din Moscova. Sursa foto: Agerpres

Rusia a ordonat expulzarea unui diplomat britanic de la ambasada din Moscova.

Rusia a ordonat expulzarea unui diplomat la post de la ambasada Regatului Unit la Moscova, sub acuzaţia de spionaj, a informat luni agenţia de presă RIA Novosti, citând Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), relatează AFP, potrivit Agerpres. 

Diplomatul, secretar adjunct al ambasadei Regatului Unit, este acuzat că a condus "activităţi de informaţii şi de subversiune", a declarat RIA Novosti, adăugând că diplomatul trebuie să părăsească Rusia în termen de două săptămâni.

Potrivit FSB, numele diplomatului este Albertus Gerhardus Janse Van Rensburg. Rusia i-a retras acreditarea.

O înregistrare video publicată luni de diplomaţia rusă o arată pe Danae Dholakia, însărcinata cu afaceri a Regatului Unit la Moscova, sosind la sediul Ministerului de Externe rus.

Relaţiile dintre Rusia şi Regatul Unit, extrem de tensionate

Relaţiile dintre Rusia şi Regatul Unit, deja la cel mai scăzut nivel înainte de conflictul din Ucraina, au fost extrem de tensionate de la începutul ofensivei ruse lansate în februarie 2022 împotriva vecinului său ucrainean.

Expulzările reciproce ale diplomaţilor au devenit frecvente în ultimii ani între Rusia şi Regatul Unit.

În februarie, Ministrul de Externe britanic a anunţat revocarea acreditării unui diplomat rus, ca răspuns la o măsură similară luată de Moscova în ianuarie.

