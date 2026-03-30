Xi Jinping o invită în China pe Cheng Li-wun, lidera opoziției din Taiwan

Preşedintele chinez Xi Jinping a invitat-o pe şefa principalului partid de opoziţie din Taiwan să viziteze China în luna aprilie, a anunţat presa de stat chineză şi partidul vizat, relatează AFP și Agerpres.

Cheng Li-wun, lidera Kuomintang (KMT), a "acceptat cu plăcere" invitaţia de a conduce o delegaţie în China cu scopul, în opinia sa, de a ajuta la "promovarea dezvoltării paşnice a relaţiilor între cele două maluri ale strâmtorii", potrivit unui comunicat al partidului care confirmă o depeşă a agenţiei chineze Xinhua.

