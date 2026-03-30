DCNews Stiri Xi Jinping o invită în China pe Cheng Li-wun, lidera opoziției din Taiwan
Data publicării: 08:14 30 Mar 2026

Xi Jinping o invită în China pe Cheng Li-wun, lidera opoziției din Taiwan
Autor: Ioan-Radu Gava

xi-jinping-3_99018500 Preşedintele Chinei, Xi Jinping. Sursa foto Agerpres

Lidera opoziției din Taiwan a fost invitată în China pentru "promovarea dezvoltării paşnice a relaţiilor între cele două maluri ale strâmtorii".

Preşedintele chinez Xi Jinping a invitat-o pe şefa principalului partid de opoziţie din Taiwan să viziteze China în luna aprilie, a anunţat presa de stat chineză şi partidul vizat, relatează AFP și Agerpres.

Cheng Li-wun, lidera Kuomintang (KMT), a "acceptat cu plăcere" invitaţia de a conduce o delegaţie în China cu scopul, în opinia sa, de a ajuta la "promovarea dezvoltării paşnice a relaţiilor între cele două maluri ale strâmtorii", potrivit unui comunicat al partidului care confirmă o depeşă a agenţiei chineze Xinhua.

CITEȘTE ȘI                 -                Donald Trump va vizita China la mijlocul lunii mai

cheng li wun
taiwan
china
xi jinping
Cele mai noi știri
Publicat acum 23 minute
Ryanair critică „știrile false” despre trucurile pentru zboruri ieftine
Publicat acum 25 minute
Petrolul trece de 115 dolari, iar bursele din Asia scad pe fondul războiului din Iran
Publicat acum 30 minute
Mihai Gâdea, în doliu. Mama realizatorului TV a murit / foto în articol
Publicat acum 56 minute
BANCUL ZILEI: Olteanul, pe Titanic
Publicat acum 59 minute
Opțiunile SUA în Iran: Donald Trump crede că insula Kharg poate fi ocupată „foarte ușor“
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 8 minute
Horoscop 30 martie 2026. Venus intră în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 34 minute
Xi Jinping o invită în China pe Cheng Li-wun, lidera opoziției din Taiwan
Publicat acum 30 minute
Mihai Gâdea, în doliu. Mama realizatorului TV a murit / foto în articol
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Război în Orientul Mijlociu/Ziua 31. Trump vorbește despre schimbarea de regim, iar criza din Iran se adâncește
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Acord în Israel privind accesul în Biserica Sfântului Mormânt în perioada Paștelui Catolic
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
