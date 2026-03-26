DCNews Stiri Donald Trump va vizita China la mijlocul lunii mai
Data publicării: 08:39 26 Mar 2026

Donald Trump va vizita China la mijlocul lunii mai
Autor: Tiberiu Vasile

trump-intalnire-cu-xi-jinping Donald Trump, presedintele SUA (stanga) si Xi Jinping, presedintele Chinei (dreapta)

Întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping a fost reprogramată pentru 14–15 mai, după amânarea cauzată de războiul din Iran.

Casa Albă a anunțat miercuri că președintele Donald Trump va merge mai departe cu planurile pentru un nou summit cu Xi Jinping, stabilit acum pentru 14–15 mai. Inițial, întâlnirea trebuia să aibă loc pe 30 martie, însă calendarul a fost dat peste cap de evoluțiile din Iran, unde conflictul a impus alte priorități la Washington.

"A existat o discuție despre reprogramarea întâlnirii"

Decizia de amânare a venit pe fondul implicării Statelor Unite în războiul din Iran, un factor care a forțat administrația americană să își regândească agenda diplomatică. În ciuda speculațiilor, oficialii americani susțin că întâlnirea nu a fost condiționată direct de finalul conflictului.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a explicat că dialogul dintre cele două părți a continuat, chiar dacă datele au fost ajustate. „A existat o discuție despre reprogramarea întâlnirii”, a spus ea. În același context, Leavitt a subliniat că Xi „a înțeles că este foarte important ca președintele să fie aici pe durata acestor operațiuni de luptă în acest moment.”

Vizită dublă: Beijing acum, Washington mai târziu

Pe lângă deplasarea din China, liderul american și prima doamnă, Melania Trump, urmează să îl primească pe Xi Jinping într-o vizită oficială la Washington. Momentul exact nu a fost încă stabilit, dar Casa Albă promite că va avea loc până la finalul anului, „la o dată ulterioară care va fi anunțată în cursul acestui an”.

Această dublă deschidere diplomatică sugerează că, în ciuda tensiunilor, ambele capitale încearcă să mențină un canal direct de comunicare la nivel înalt.

Ultima întâlnire directă dintre Trump și Xi a avut loc în octombrie

Reprogramarea vine într-un moment sensibil pentru relațiile dintre cele două puteri. Divergențele rămân pe teme majore: comerțul, statutul Taiwanului și securitatea în regiune. Cu toate acestea, atât Washingtonul, cât și Beijingul transmit semnale că nu vor o ruptură totală și preferă un contact constant între lideri.

Ultima întâlnire directă dintre Trump și Xi a avut loc în octombrie, în Coreea de Sud, la summitul APEC din Busan. A fost, atunci, un nou episod într-o relație marcată de echilibru fragil și negocieri continue.

În acest context, noua întâlnire ar putea deveni un moment-cheie pentru direcția relațiilor bilaterale în lunile următoare, conform Politico.

CITEȘTE ȘI: China studiază războiul SUA-Iran pentru "lecții strategice" despre Taiwan
 

