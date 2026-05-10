€ 5.2364
|
$ 4.4493
|

Subcategorii în Mallcast

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2364
|
$ 4.4493
 
DCNews Mallcast Politic Câți bani câștigă în realitate Diana Șoșoacă în Parlamentul European. Avem cifrele iar suma e amețitor mai mare decât cea estimată
Data publicării: 10 Mai 2026

Câți bani câștigă în realitate Diana Șoșoacă în Parlamentul European. Avem cifrele iar suma e amețitor mai mare decât cea estimată
Autor: Darius Mureșan

diana-sosoaca_65828200 Inquam Photos / George Calin

Diana Șoșoacă a fost protagonista unui episod care depășește cu mult orice nivel de minimă decență, odată cu gestul de a rupe steagul Uniunii Europene, în contextul în care sumele care îi intră în buzunar din Parlamentul European sunt amețitoare.

Amintim că la doar câteva ore după ce a participat la o recepție la Ambasada Federației Ruse la București, eurodeputata Diana Șoșoacă s-a filmat rupând cu patos și sfâșiind un steag al Uniunii Europene. 

Diana Șoșoacă, rupând steagul UE. Foto: Captură Diana Șoșoacă

Un gest care amintește mai degrabă de reacțiile membrilor organizațiilor radicale din Orientul Mijlociu, care rup și dau foc în public steagurilor. 

Cunoscută pentru gesturile sale excentrice și pozițiile pro-ruse de care nu a încercat niciodată să se ferească, de data aceasta Diana Șoșoacă a reușit rara performanță să se autodepășească. 

Ipocrit pentru că pe Diana Șoșoacă o deranjează Europa, fiind o prezență constantă la evenimentele organizate de Ambasada Rusiei, dar nu o deranjează cu nimic banii europeni. Dimpotrivă. 

Într-un material precedent, DC News a afirmat, potrivit unor calcule estimative, că Șoșoacă câștigă lunar 10.000 de euro.

Dar, ce să vezi, surpriză! Sumă e amețitor mai mare.

Câți bani câștigă în realitate Diana Șoșoacă în Parlamentul European

Sursa foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu

Surse ale DC News din arhitectura eurodeputaților din Parlamentului European, ne-au menționat că suma e de fapt mult mai mare.

Astfel, Diana Șoșoacă primește lunar un salariu de 8.900 de euro, plus 350 de euro diurnă zilnică pe fiecare zi a săptămânii pe care o petrece la Bruxelles sau Strasbourg, deci minimum 3 zile, uneori chiar 4. Un calcul matematic ne arată că diurna este de 1.050 de euro pe săptămână, în cel mai rău caz, astfel că se adaugă 4.200 de euro lunar salariului de 8.900 de euro fix. Dacă petrece mai multe zile, suma crește considerabil.

Dar asta nu e tot. Statutul de eurodeputat îi oferă și o sumă forfetară de 4.900 de euro pe lună.

Așadar, Dianei Șoșoacă îi intră în buzunar lunar între 15.000 și 18-19.000 de euro pe lună, plus beneficii precum decontarea tuturor zborurilor în Uniunea Europeană. 

Bani europeni și beneficii ale UE, pe care îi încasează în moneda euro, nu în ruble, și care nu îi mai miros urât când se revarsă cu zecile de mii în conturile ei. 

Amintim că recent Parlamentul European a votat pentru ridicarea imunității eurodeputatei Dianei Iovanovici Șoșoacă pentru toate presupusele infracțiuni pentru care este anchetată în România, cu o singură excepție, cea legată de un discurs susținut în plenul legislativului european în care îl elogia pe dictatorul român Nicolae Ceaușescu.
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

diana sosoaca
salariu
steag ue
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Donald Trump: Iranul nu va mai râde mult timp de SUA. O fac de 47 de ani
Publicat acum 42 minute
Câți bani câștigă în realitate Diana Șoșoacă în Parlamentul European. Avem cifrele iar suma e amețitor mai mare decât cea estimată
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Ciprian Ciucu nu exclude ca PNL să susținuă un guvern minoritar PSD - UDMR: Prefer să vorbesc asumat!
Publicat acum 1 ora si 38 minute
Cum îl minte zilnic Putin pe Trump: În ritmul actual Rusia mai are nevoie de 30 de ani pentru a ocupa Donbasul ucrainean
Publicat acum 1 ora si 49 minute
Keir Starmer nu vrea să demisioneze: Guvernul meu este un proiect pe 10 ani
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 44 minute
DCNEWS | PORTOFELUL ROMÂNILOR: Vrei să-ți crești copilul cu o alimentație sănătoasă în România? Iată cât costă! „Am avut un șoc și am crezut că e o greșeală când am verificat bonul. Voiam să returnez produsul” / foto
Publicat acum 11 ore si 3 minute
De unde „face cumpărăturile” Casa Regală a României. DC NEWS a consultat lista și prețurile furnizorilor regali de la care poate cumpăra orice român
Publicat acum 13 ore si 21 minute
UPDATE: Ministerul Sănătății: Ce s-a descoperit în restaurant! Dâmbovița: Plan Roșu de Intervenție după ce mai multe persoane au prezentat semne de toxiinfecție
Publicat acum 6 ore si 34 minute
Horoscop săptămânal. Urmează Luna Nouă din Taur! Previziuni pentru 11-17 mai 2026
Publicat acum 3 ore si 15 minute
Se preconizează un guvern condus de PSD, dar Chirieac vede o „misiune imposibilă”: PSD va guverna cu mortul pe masă, lăsat de Bolojan
 
ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close