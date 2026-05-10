Câți bani câștigă în realitate Diana Șoșoacă în Parlamentul European. Avem cifrele iar suma e amețitor mai mare decât cea estimată

Amintim că la doar câteva ore după ce a participat la o recepție la Ambasada Federației Ruse la București, eurodeputata Diana Șoșoacă s-a filmat rupând cu patos și sfâșiind un steag al Uniunii Europene.

Un gest care amintește mai degrabă de reacțiile membrilor organizațiilor radicale din Orientul Mijlociu, care rup și dau foc în public steagurilor.

Cunoscută pentru gesturile sale excentrice și pozițiile pro-ruse de care nu a încercat niciodată să se ferească, de data aceasta Diana Șoșoacă a reușit rara performanță să se autodepășească.

Ipocrit pentru că pe Diana Șoșoacă o deranjează Europa, fiind o prezență constantă la evenimentele organizate de Ambasada Rusiei, dar nu o deranjează cu nimic banii europeni. Dimpotrivă.

Într-un material precedent, DC News a afirmat, potrivit unor calcule estimative, că Șoșoacă câștigă lunar 10.000 de euro.

Dar, ce să vezi, surpriză! Sumă e amețitor mai mare.

Câți bani câștigă în realitate Diana Șoșoacă în Parlamentul European

Surse ale DC News din arhitectura eurodeputaților din Parlamentului European, ne-au menționat că suma e de fapt mult mai mare.

Astfel, Diana Șoșoacă primește lunar un salariu de 8.900 de euro, plus 350 de euro diurnă zilnică pe fiecare zi a săptămânii pe care o petrece la Bruxelles sau Strasbourg, deci minimum 3 zile, uneori chiar 4. Un calcul matematic ne arată că diurna este de 1.050 de euro pe săptămână, în cel mai rău caz, astfel că se adaugă 4.200 de euro lunar salariului de 8.900 de euro fix. Dacă petrece mai multe zile, suma crește considerabil.

Dar asta nu e tot. Statutul de eurodeputat îi oferă și o sumă forfetară de 4.900 de euro pe lună.

Așadar, Dianei Șoșoacă îi intră în buzunar lunar între 15.000 și 18-19.000 de euro pe lună, plus beneficii precum decontarea tuturor zborurilor în Uniunea Europeană.

Bani europeni și beneficii ale UE, pe care îi încasează în moneda euro, nu în ruble, și care nu îi mai miros urât când se revarsă cu zecile de mii în conturile ei.

Amintim că recent Parlamentul European a votat pentru ridicarea imunității eurodeputatei Dianei Iovanovici Șoșoacă pentru toate presupusele infracțiuni pentru care este anchetată în România, cu o singură excepție, cea legată de un discurs susținut în plenul legislativului european în care îl elogia pe dictatorul român Nicolae Ceaușescu.

