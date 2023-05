Boala avută de Dragnea: Eram foarte trist. M-a afectat!

"Am fost foarte trist în vara în care ne-am mutat la Peretu dintr-un motiv foarte simplu. Chiar atunci m-am îmbolnăvit de hepatită. Vestea bună era că a fost o hepatită ușoară. Am stat 21 de zile în spital la Roșiori, dar am ieșit vindecat. Dar totuși ca să stai, ca și copil, 3 săptămâni în spital, m-a afectat.

Au fost câteva luni bune în care eram trist, pentru că aveam această boală, o vedeam pe mama cum plângea și mă gândeam dacă o să fiu afectat toată viața, dacă o să mai pot alerga.

Dar, cu un regim bun și mâncarea ușoară, făcută de mama, am fost complet recuperat, astfel încât alergam suta de metri sub 10 secunde", a dezvăluit Liviu Dragnea.

Reamintim că Liviu Dragnea a fost încarcerat pe 27 mai 2019, când a fost condamnat definitiv de Instanţa supremă la 3 ani şi 6 luni de închisoare. Fostul lider al PSD a avut mai multe conflicte cu cei din conducerea Penitenciarului Rahova, intentând mai multe procese, pe motiv că nu a fost lăsat să muncească în atelierul auto al închisorii.

Ulterior, Dragnea a câştigat mai multe procese cu penitenciarul, instanţele stabilind că i s-au încălcat mai multe drepturi, printre care dreptul la muncă şi la îngrijire medicală.

Fostul președinte al PSD Liviu Dragnea a ieșit din închisoare, pe 15 iulie 2021, după ce Tribunalul Giurgiu a admis cererea acestuia de eliberare condiționată.

