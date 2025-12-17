Contre între Belarus și Rusia: Lukașenko spune că Ucraina a trezit „ursul adormit”, iar Zaharova îi răspunde

Vorbind despre originile conflictului dus de Rusia în Ucraina, președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a spus că totul a început când „Ucraina a trezit ursul adormit”, referindu-se la „suprimarea populației vorbitoare de limbă rusă din Ucraina”.

Lukașenko: „Dacă locuiți lângă acest urs adormit, nu-l treziți”

„Ca politician experimentat, vă spun: dacă locuiți lângă acest urs adormit, ei bine, nu-l treziți; găsiți relații normale”, a spus el, făcând aluzie la ambițiile imperiale rusești. Concret, dacă autoritățile ucrainene ar fi vrut cu adevărat să stabilească o politică lingvistică specifică în țară, ar fi trebuit să o facă „calm și pas cu pas”.

Reacția Rusiei la declarațiile lui Lukașenko

Rusia a reacționat la declarațiile lui Lukașenko prin intermediul purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Ea a declarat că, în astfel de situații, nu trebuie să se pună întrebarea despre cine anume a trezit „ursul”, ci despre cum a ajuns în prezența lui, în primul rând: „Aș dori să completez acest citat și să pun o întrebare - nu v-ar plăcea să vă întrebați de ce dormiți lângă un urs? Cum ați ajuns acolo?, a spus ea la Radio Sputnik.

Totuși, Lukașenko și-a păstrat apropierea de Rusia în declarații, spunând că războiul din Ucraina ar trebui să se încheie, continuarea conflictului fiind în defavoarea celei din urmă: „Fiecare război se termină pașnic. E un clasic. Și acest război se va încheia pașnic. Cu cât mai repede, cu atât mai puțini oameni vor muri. Dacă Ucraina crede că poate învinge Rusia și este gata să poarte război, să lupte. Din punctul meu de vedere - și cred că Trump împărtășește această poziție - dacă va continua să lupte așa, Ucraina va dispărea complet de pe hartă, va înceta să existe”, a adăugat liderul belarus, potrivit fakti.

Republica Belarus este o veche aliată a Federației Ruse, susținând războiul dus de Putin în Ucraina. În ultimele săptămâni, părțile americană, ucraineană, rusă și liderii europeni lucrează la un plan de pace pentru a pune capăt conflictului început în februarie 2022.

