Drumul Expres Bacău–Piatra Neamț a fost atribuit. Cine va construi șoseaua de 51 km

Oferta Asocierii Danlin XXL (Lider)-Groma Hold (Bulgaria)-Intertranscom Impex S.R.L.-Evropeiski Patisha-Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi a fost declarată câștigătoare cu o valoare de 5,17 miliarde lei (fără TVA), iar contractul poate fi semnat dacă nu se depun contestații.

Detalii despre valoarea contractului

Drumul Expres va asigura legătura municipiului Piatra Neamț la Autostrada Moldovei-A7, are o lungime de 51 kilometri, iar durata de realizare este de 48 de luni (12 luni proiectare și 36 luni pentru execuție), garanția lucrărilor fiind de cinci ani.

,,În criteriile de atribuire a fost prevăzută acordarea punctajului suplimentar pentru constructorul care angajează șomeri din județele Bacău și Neamț, studiul de fezabilitate estimând a fi necesară, în total, o forță de muncă de 1800 de persoane, pe toată durata lucrărilor” a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

