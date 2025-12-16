€ 5.0920
Drumul Expres Bacău–Piatra Neamț a fost atribuit. Cine va construi șoseaua de 51 km
Data publicării: 19:23 16 Dec 2025

Drumul Expres Bacău–Piatra Neamț a fost atribuit. Cine va construi șoseaua de 51 km
Autor: Dana Mihai

Drumul Expres Bacău–Piatra Neamț - Printscreen Drumul Expres Bacău–Piatra Neamț - Harta
 

Compania Națională de Investiții Rutiere a atribuit astăzi, unei asocieri româno-bulgare contractul pentru proiectarea și construirea Drumului Expres Bacău-Piatra Neamț.  

Oferta Asocierii Danlin XXL (Lider)-Groma Hold (Bulgaria)-Intertranscom Impex S.R.L.-Evropeiski Patisha-Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi a fost declarată câștigătoare cu o valoare de 5,17 miliarde lei (fără TVA), iar contractul poate fi semnat dacă nu se depun contestații.

Detalii despre valoarea contractului

Drumul Expres va asigura legătura municipiului Piatra Neamț la Autostrada Moldovei-A7, are o lungime de 51 kilometri, iar durata de realizare este de 48 de luni (12 luni proiectare și 36 luni pentru execuție), garanția lucrărilor fiind de cinci ani.

,,În criteriile de atribuire a fost prevăzută acordarea punctajului suplimentar pentru constructorul care angajează șomeri din județele Bacău și Neamț, studiul de fezabilitate estimând a fi necesară, în total, o forță de muncă de 1800 de persoane, pe toată durata lucrărilor” a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Capacități tehnice:

  • 30 structuri (poduri, pasaje, viaducte) cu o lungime totală de aprox. 16 kilometri. Din cele 30 de lucrări de artă, două structuri au peste 1000 de metri, cel mai lung fiind viaductul de 1072 metri la nodul rutier de conexiune cu Autostrada Moldovei A 7, secțiunea Bacău-Pașcani;

  • 5 noduri rutiere : nod rutier tip ,,trompetă” -conexiune A7 la km 0, nod rutier Racova pentru conexiunea cu DN 15, nod rutier Podoleni, nod Săvinești și nod rutier Piatra Neamț;

  • Spațiu de servicii tip S 3 (stânga-dreapta);

  • Centru de Întreținere și Coordonare (CIC).

Drumul Expres Bacău–Piatra Neamț
