Stiri

MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Bulgaria
Data actualizării: 21:34 16 Dec 2025 | Data publicării: 21:29 16 Dec 2025

MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Bulgaria
Autor: Elena Aurel

probleme-in-schengen_89999900 Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie în Bulgaria. Foto: Agerpres
 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie în Bulgaria.

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenţionare de călătorie pentru Republica Bulgaria, ca urmare a deschiderii ambelor sensuri de mers pe Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu pentru toate categoriile de vehicule, în perioada 18 decembrie, ora 08:00 - 08 ianuarie 2026, ora 08:00. 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Bulgaria asupra faptului că, în perioada 18 decembrie a.c., ora 08:00 - 08 ianuarie 2026, ora 08:00, autorităţile bulgare vor deschide circulaţiei ambele sensuri de mers pentru toate categoriile de vehicule pe Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu.

VEZI ȘI: Comisia Europeană, decizie de ultimă oră: Schimbare majoră pentru industria auto din România

Informaţii suplimentare pot fi accesate astfel: cu privire la sistemul de plată online a taxei de pod la Ruse - https://customs.bg/wps/portal/agency-en/media-center/news-details/05-07-24-toll-danube-bridge-eng; cu privire la starea actuală a drumurilor - pe aplicaţia gratuită LIMA www.lima.api.bg, de pe pagina de internet a Agenţiei "Infrastructura Rutieră" - www.api.bg şi la numărul de telefon 0035970013020, accesibil în regim non-stop; cu privire la situaţia zborurilor pe aeroportul Sofia - www.sofia-airport.eu; cu privire la starea vremii - pe site-ul www.weather.bg; cu privire la regimul vamal, la intrarea în Bulgaria dinspre Turcia, pe site-ul www.mae.ro/travel-conditions/3677 (Condiţii de călătorie în Bulgaria, titlul Reglementări vamale) şi pe site-ul Agenţiei "Vămi" din Bulgaria - https://customs.bg/wps/portal/agency-en/home/info-citizens/Important%20notice%20for%20travelers; cu privire la vinieta electronică şi sistemul e-TOLL - pe site-ul www.bgtoll.bg; cu privire la situaţia circulaţiei prin punctele de trecere a frontierei bulgare - pe site-ul www.mvr.bg.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României în Republica Bulgaria: +359879440758.

Ministerul Afacerile Externe recomandă consultarea paginilor web http://sofia.mae.ro,  https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro, www.meteoalarm.org, www.mae.ro”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe. 

bulgaria
mae
atentionare de calatorie
podul prieteniei
MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Bulgaria
 
