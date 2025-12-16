Avocatul Bogdan Bărbuceanu a vorbit despre situația din justiție și a explicat că atacul asupra justiției este unul fără precedent deoarece, de data aceasta, vine chiar din interior. Potrivit acestuia, judecătorii care susțin că sunt sub presiune nu mai pot fi obiectivi sau independenți, ceea ce afectează încrederea în actul de justiție.

Despre judecătoarea Raluca Moroșanu, avocatul a spus că a lucrat cu aceasta și o respectă, însă declarațiile acesteia ar putea compromite capacitatea sa de a soluționa dosare în mod obiectiv.

„Eu am văzut întregul atac asupra justiției și spun că este un atac fără precedent, pentru că dacă până acum am mai asistat la astfel de atacuri venite din exterior, acum este chiar venit în interiorul justiției.

Este unul foarte periculos și mă întreb în ce măsură sau cum se poate rezolva și în ce măsură cei care semnează această petiție mai pot fi în continuare magistrați, în speță judecători, pentru că atunci când ești judecător și vii și spui public că ești sub presiune de ani de zile, că această presiune se exercită constant, că nu ai pârghii, deși există, înseamnă că tu nu mai poți să fii independent, nu mai poți să fii imparțial.

Eu, după 20 și ceva de ani de avocatură, în care încerc să conving clientul că întotdeauna suntem în fața unei justiții imparțiale care îi soluționează cu celeritate și potrivit legii, cum mă mai pot eu prezenta cu un client în fața doamnei judecător Moroșanu?

O cunosc pe dânsa, am respectat-o și o respect în continuare, am avut multe dosare la domnia sa, dar nu mi-am imaginat niciodată că este sub presiune. Câtă vreme a făcut publică această informație, am impresia că dânsa nu mai poate să soluționeze dosare, după considerentele dânsei, menținându-se această presiune”, a spus avocatul Bogdan Bărbuceanu.

Când pot fi magistrații sancționați penal

Potrivit avocatului, magistrații au obligația legală de a face sesizare la organele abilitate în cazul în care constată că există presiuni asupra justiției.

„Cred că e datoria unui magistrat, judecător, procuror, de a anunța organele de anchetă atunci când vorbim de presiune asupra actului de justiție.

Dacă ne uităm în Codul Penal, la Titlul 4, care înseamnă infracțiuni contra înfăptuirii justiției, avem Articolul 267 - omisiunea sesizării - care ne spune foarte clar că funcționarul public care ia la cunoștință desăvârșirea unei fapte de natură penală, prevăzută de legea penală în legătură cu serviciul în care își îndeplinește sarcinile și omite sesizarea de îndată a organelor de urmărire penală, săvârșește această infracțiune.

Mai mult decât atât, legiuitorul, pe lângă varianta asta tip a infracțiunii, a mai prevăzut și una atenuată. De ce? Pentru că a apreciat că și în situația în care magistratul ar săvârși din culpă această faptă, adică de a omite sesizarea, tot trebuie să fie sancționat penal. Sigur, avem o pedeapsă mai mică, dacă la infracțiunea tip avem o pedeapsă de la trei luni la trei ani, în varianta atenuată, avem de la trei luni la un an.

Deci, în situația în care un magistrat constată că sunt exercitate presiuni de natură a fi încadrate în Codul Penal, adică infracțiune, așa cum prevedea textul de la 267, are această obligație. Dacă n-a făcut-o, răspunde penal”, a spus avocatul Bogdan Bărbuceanu.

Avem de-a face cu un grup infracțional acolo

Avocatul a explicat că declarațiile pe care judecătoarea Raluca Moroșanu le-a făcut public o fac incompatibilă cu funcția. Potrivit acestuia, ele trebuie susținute cu dovezi, iar un judecător aflat sub presiune trebuie să se abțină sau să fie recuzat.

„Mai mult decât atât, am auzit-o pe doamna Moroșanu spunând că singura variantă este să decapităm conducerea Înaltei Curți, a parchetelor și așa mai departe. De ce? Pentru că, dacă ar fi să se facă sesizări pe fapte de corupție, mandatele de interceptare ar ajunge la Înalta Curte și conducerea ar informa pe inculpat despre aceste interceptări și fapta nu s-ar mai concretiza - asta am văzut-o personal, într-un reportaj la Recorder.

Păi înseamnă că avem de-a face cu un grup infracțional acolo. În momentul în care orice persoană face o asemenea afirmație publică, trebuie să vină cu dovezi.

Când o faci tu, ca judecător, înseamnă că nu cunoști codul de procedură, că nu cunoști existența acestei infracțiuni, de care v-am vorbit anterior, și înseamnă că tu ești sub o presiune permanentă care te face incompatibil cu funcția de judecător.

Atunci când un judecător admite că are cea mai mică presiune, este incompatibil cu această funcție. El, dacă nu se abține, trebuie recuzat”, a spus avocatul Bogdan Bărbuceanu la DC News.

