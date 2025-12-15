Proteste în pijamale în gările Europei: activiștii cer salvarea trenurilor de noapte, amenințate de zborurile low-cost

În ultimii ani, trenurile de noapte din Europa s-au confruntat cu un declin lent și gradual din cauza apariției trenurilor de mare viteză și a zborurilor low-cost. Astfel, activiștii au răspuns la această reducere „drastică” cu un protest în pijamale.

Cel mai recent protest a avut loc pe 12 decembrie, când Back-on-Track Europe, Stay Grounded Network și Aterra au organizat o „petrecere în pijamale” la nivel european. Aproape o duzină de gări au fost afectate de perturbări, iar activiștii au cerut investiții mai mari în rețeaua europeană de trenuri de noapte.

Rute istorice anulate: Paris–Berlin și Paris–Viena dispar din mersul trenurilor

Potrivit celor trei grupări de activiști pentru climă, călătorii au acum opțiuni mai limitate decât în anii 1970, din cauza eliminării rutelor stabilite de mult timp, majoritatea pasagerilor fiind acum atrași de eficiența și accesibilitatea transportului aerian.

Nu numai că toate companiile aeriene low-cost oferă călătorii mai rapide și mai ieftine, dar lipsa investițiilor, combinată cu reducerile bugetare ale guvernului și complexitatea operațională, au contribuit la declinul trenurilor de noapte, susțin ei.

Citește și: Mersul Trenurilor CFR 2025-2026: Modernizare, trasee internaționale extinse și servicii premium pentru pasageri

Multe servicii cheie au avut de suferit ca urmare a acestui fapt, inclusiv popularele rute Nightjet între Paris și Viena, Paris și Berlin, lansate în decembrie 2021 și, respectiv, decembrie 2023, care au fost întrerupte în decembrie 2025.

Operatorul feroviar național austriac ÖBB, care operează ambele rute, a confirmat în septembrie că fiecare dintre ele a fost întreruptă din cauza retragerii de către guvernul francez a unor subvenții de stat esențiale.

Ca răspuns, membrii „Oui au train de nuit!”, un grup francez care militează pentru protejarea și extinderea serviciilor de trenuri de noapte, au organizat un protest în pijamale la Paris după ce OBB a anunțat reducerile, conform Euro News.

Pe pagina sa oficială de Instagram, grupul a anunțat în septembrie: „Vă invităm la o acțiune în pijamale la Gare de l'Est, vineri, 26 septembrie, de la ora 18:00 până la plecarea trenului de noapte spre Berlin și Viena, la ora 19:12”.

„În mai multe orașe europene vor avea loc simultan „petreceri în pijamale”, în ajunul conferinței organizate la Berlin de rețeaua europeană „Back-on-Track”, care face parte din colectivul nostru „Yes to the Night Train”.

Membrii pot fi văzuți în fotografii purtând pijamale moi, papuci și măști pentru ochi, în timp ce țin în mână pancarte pe care sunt afișate diverse destinații feroviare franceze, precum Nisa, Lyon și Hendaye.

Obiectivul comun al ONG-urilor de mediu: o rețea europeană de trenuri de noapte

De atunci, activiștii din toată Europa au adoptat această formă neconvențională de protest, unde mai multe grupuri de oameni se adună în ținute confortabile în gări aglomerate și dansează pe muzică la căști, un fel de „discotecă silențioasă”.

Participanții sunt încurajați să discute cu pasagerii despre destinațiile în care ar dori să călătorească cu trenul de noapte, în loc să ia avionul.

Protestul în pijamale a avut loc în 11 orașe europene pe 12 decembrie, unde asociațiile au cerut încetarea anulării trenurilor de noapte în Berlin, Basel, Paris, Strasbourg, Lisabona, Amsterdam, Stockholm, Malmö, Viena, Copenhaga și Helsinki.

Organizatorii, Back-on-Track Europe, Stay Grounded Network și Aterra, afirmă că scopul lor final este de a crea o rețea europeană de trenuri de noapte „complet conectată și accesibilă”, care ar duce la o reducere echitabilă a traficului aerian.

Ruta Paris–Berlin revine în 2026, prin European Sleeper

După cum a raportat Voice of Emirates, Ines Telles, activistă în cadrul campaniei Stay Grounded, a comentat: „Trenurile de noapte sunt cea mai bună alternativă la zborul cu avionul. Aviația trebuie să se reducă rapid, pe măsură ce criza climatică se agravează.”

Însă, după un deceniu de reduceri, se pare că trenurile de noapte și cele cu vagoane de dormit ar putea înregistra o schimbare de situație, cu noi rute prevăzute să circule între Paris și Berlin anul viitor.

Operatorul olandez European Sleeper a confirmat că va prelua ruta Paris-Berlin, primele trenuri urmând să plece pe 26 martie 2026.

Noul serviciu va circula de trei ori pe săptămână, plecând din Paris Gare du Nord marți, joi și duminică seara și revenind din Berlin Hauptbahnhof și Ostbahnhof luni, miercuri și vineri.

Anunțul a fost salutat de „Oui au train de nuit!”, Nicolas Forien, purtătorul de cuvânt al grupului, declarând: „Este o victorie parțială pentru cei 91.000 de oameni care au semnat petiția noastră”.