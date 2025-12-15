€ 5.0904
DCNews Stiri Accident grav în județul Botoșani, la Flămânzi. Cinci răniți, după ce o mașină a ieșit de pe carosabil
Data publicării: 08:20 15 Dec 2025

Accident grav în județul Botoșani, la Flămânzi. Cinci răniți, după ce o mașină a ieșit de pe carosabil
Autor: Doinița Manic

pietoni accident Imagine cu trecere de pietoni, mașini. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm
 

Cinci oameni au fost răniți în urma unui accident rutier produs în județul Botoșani, pe raza oraşului Flămânzi

Cinci persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs, în noaptea de duminică spre luni, pe raza oraşului Flămânzi din județul Botoșani, transmite Agerpres.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani, un autoturism, în care se aflau patru persoane, a ieşit de pe carosabil şi a lovit un pieton.

Patru oameni din mașină și un pieton, răniți

"La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Flămânzi şi Detaşamentului Botoşani, cu o autospecială de stingere şi modul de descarcerare şi ambulanţa de terapie intensivă mobilă SMURD, dar şi trei echipaje aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă Botoşani. Aceştia au constatat faptul că cinci persoane, patru care se aflau în autoturism în momentul producerii evenimentului şi un pieton, aveau nevoie de îngrijiri medicale", au precizat pompierii din Botoşani.

Victimele au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate.

accident
botosani
flamanzi
pieton
