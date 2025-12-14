€ 5.0904
Accident rutier pe autostrada București-Pitești: Mai multe persoane rănite, printre care și copii
Data actualizării: 12:08 14 Dec 2025 | Data publicării: 12:07 14 Dec 2025

Accident rutier pe autostrada București-Pitești: Mai multe persoane rănite, printre care și copii
Autor: Elena Aurel

accident-soferi-morti_50576000 Un accident rutier s-a produs pe autostrada Bucureşti-Piteşti. Foto: Agerpres
 

Un accident rutier s-a produs pe autostrada Bucureşti-Piteşti.

Poliţiştii argeşeni au întocmit, duminică, un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, după un accident rutier multiplu produs pe autostrada Bucureşti-Piteşti, în urma căruia patru persoane, printre care trei copii, au fost rănite uşor, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

Evenimentul rutier s-a petrecut pe sensul de deplasare spre Piteşti, iar primele verificări ale poliţiştilor arată că un bărbat, în vârstă de 56 de ani, cel mai probabil pe fondul neadaptării vitezei autoturismului pe care-l conducea la condiţiile de drum, a pierdut controlul autovehiculului şi a intrat în parapetul metalic al autostrăzii, aşa încât maşina s-a oprit pe a doua bandă a sensului de mers.

VEZI ȘI: Incendiu violent la o locuință din Vaslui: Un bărbat a fost găsit carbonizat

Accident în lanț pe autostrada București-Pitești

Ulterior, un alt şofer, în vârstă de 27 de ani, a oprit pe banda de urgenţă pentru a-i acorda sprijin, dar un altul, în vârstă de 40 de ani, a intrat în primul autovehicul rămas pe autostradă, în urma impactului lovind maşina aflată pe banda de urgenţă.

De asemenea, un alt conducător auto, de 59 de ani, a lovit resturile rămase pe carosabil în urma evenimentului rutier.

"În urma accidentului, au suferit leziuni uşoare doi minori, de 11 ani şi de un an, pasageri în primul autoturism, respectiv cel condus de bărbatul de 56 de ani, precum şi o femeie de 29 de ani şi un minor de 9 ani, pasageri în al treilea autoturism, respectiv cel condus de bărbatul de 40 de ani", se arată într-un comunicat al IPJ Argeş.

Conform sursei, toţi conducătorii auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultând că nu au consumat alcool.

"În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul rutier a avut loc", se mai specifică în sursa menționată. 

VEZI ȘI: Un avion de pasageri Boeing 777 s-a întors pe aeroport după ce o defecțiune la un motor a provocat un incendiu la decolare

accident rutier
autostrada bucuresti pitesti
arges
