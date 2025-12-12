€ 5.0904
DCNews Stiri Marian Vanghelie, dat în judecată pentru neplata unor facturi de energie electrică
Data publicării: 16:17 12 Dec 2025

Marian Vanghelie, dat în judecată pentru neplata unor facturi de energie electrică
Autor: Andrei Itu

marian vanghelie FOTO: Agerpres / Marian Vanghelie
 

Marian Vanghelie, recent achitat de CAB, a fost dat în judecată de furnizorul de energie electrică, deoarece nu ar fi achitat mai multe facturi.

Procesul a fost intentat la Judecătoria Sectorului 2. Instanța a hotărât ca primul termen să se desfășoare pe data de 17 februarie 2026, când vor fi analizate probele administrate și se va cere clarificări din partea fostului primar.

Marian Vanghelie, achitat de Curtea de Apel București

Amintim că Marian Vanghelie a fost achitat Curtea de Apel București în dosarul în care era acuzat că de mită în valoare de 30 de milioane de euro, abuz în serviciu și spălare de bani. Deși a fost achitat, ANAF a anunțat că îl va executa silit.

După aproape un deceniu de procese, în care a primit o condamnare în primă instanță, de 11 ani și 8 luni de închisoare, Curtea de Apel București a hotărât că este achitat pentru infracțiunile de spălare de bani și abuz în serviciu.

Pentru infracțiunea de luare de mită faptele s-au prescris

Mai mult, pentru infracțiunea de luare de mită faptele s-au prescris, ca urmare a unei decizii a CCR și ale instanței supreme cu privire la termenul de prescripție.

Vezi și - Marian Vanghelie, acuzat că ar fi urmărit, înjurat și amenințat o femeie prin București

