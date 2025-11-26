€ 5.0890
|
$ 4.4112
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.4112
 
DCNews Stiri Justiție Marian Vanghelie, acuzat că ar fi urmărit, înjurat și amenințat o femeie prin București
Data publicării: 09:47 26 Noi 2025

Marian Vanghelie, acuzat că ar fi urmărit, înjurat și amenințat o femeie prin București
Autor: Ioan-Radu Gava

implicarea-lui-basescu-in-prc-e2prc-80prc-9dstatul-paralelprc-e2prc-80prc-9d--basescu--replica-acida-daca-si-lui-vanghelie-trebuie-sa-ii-dau-drept-la-replica--chiar-am-ajuns-prea-jos_36842300 FOTO: Agerpres
 

Fostul primar de la Sectorul 5, Marian Vanghelie, e acuzat că ar fi urmărit o femeie prin București.

Marian Vanghelie, fost primar al sectorului 5, este acuzat de o femeie că a urmărit-o pe mai multe străzi din București, ar fi înjurat-o și ar fi amenințat-o cu moartea.

Potrivit informațiilor, în timp ce femeia discuta cu polițiștii, la fața locului a apărut și Marian Vanghelie, care a precizat că, de fapt, el ar fi fost urmărit de femeie . Ambele persoane au refuzat completarea formularului pentru ordinul de protecție și să formuleze plângere.

Comunicatul oficial al Poliției Capitalei

„Astăzi, 26 noiembrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 2 Poliție au fost sesizați, în jurul orei 03.10, de către o femeie, în vârstă de 33 de ani, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în trafic, ar fi fost urmărită, în mai multe zone din București și din județul Ilfov, de un autoturism. Aceasta a precizat că, atunci când a ajuns pe o stradă din județul Ilfov, un bărbat de 57 de ani, pasager în autoturismul respectiv, i-ar fi adresat injurii și ar fi amenințat-o cu acte de violență.

În timp ce polițiștii discutau cu femeia, la echipajul de poliție s-a prezentat și bărbatul de 57 de ani, care a declarat că, în timp ce se deplasa la adresa de domiciliu, la rândul său, ar fi fost urmărit de către femeia de 33 de ani, susținând totodată că nu ar fi avut nicio discuție cu aceasta.

În cauză, polițiștii le-au adus la cunoștință ambelor persoane prevederile Legii nr. 26/2024, referitoare la emiterea unui ordin de protecție provizoriu, însă acestea au refuzat completarea cererii. Totodată, și-au rezervat dreptul de a depune plângere în termenul legal“, se arată într-un comunicat al Poliției Capitalei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

marian vanghelie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Un complex rezidenţial de zgârie-nori arde ca o torță în Hong Kong / foto în articol
Publicat acum 41 minute
Stenograme din discuțiile lui Witkoff cu rușii. Le-ar fi spus cum să-l abordeze pe președintele SUA / Reacția Casei Albe și a Moscovei
Publicat acum 1 ora si 3 minute
UE pregătește un text juridic privind utilizarea activelor înghețate ale Rusiei în sprijinul Ucrainei
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Noi condiții de intrare în Marea Britanie, din februarie 2026, pentru români
Publicat acum 1 ora si 43 minute
ANAF face controale la OnlyFans și alte platforme de videochat. Venituri nedeclarate de peste 12 milioane de euro
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Noi 2025
Decizie în CSAT. Bogdan Chirieac: Nu a avut cine să-i spună președintelui Dan diferența. Este moartă
Publicat pe 25 Noi 2025
Naționalizare mascată în România: Ai muncit să ai un apartament? Gata! Partidul vrea să îți ia munca de o viață
Publicat pe 24 Noi 2025
Românii nu vor mai putea intra în Marea Britanie fără autorizație, începând cu februarie 2026
Publicat pe 24 Noi 2025
Răsturnare de situație cu soția „înșelată”. Mesaj pentru senatoarea POT, Valentina Aldea
Publicat pe 24 Noi 2025
Ce arată cazul fetiței care a murit în cabinetul stomatologic. Explicația lui Rafila
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close