Marian Vanghelie, acuzat că ar fi urmărit, înjurat și amenințat o femeie prin București

Marian Vanghelie, fost primar al sectorului 5, este acuzat de o femeie că a urmărit-o pe mai multe străzi din București, ar fi înjurat-o și ar fi amenințat-o cu moartea.

Potrivit informațiilor, în timp ce femeia discuta cu polițiștii, la fața locului a apărut și Marian Vanghelie, care a precizat că, de fapt, el ar fi fost urmărit de femeie . Ambele persoane au refuzat completarea formularului pentru ordinul de protecție și să formuleze plângere.

Comunicatul oficial al Poliției Capitalei

„Astăzi, 26 noiembrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 2 Poliție au fost sesizați, în jurul orei 03.10, de către o femeie, în vârstă de 33 de ani, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în trafic, ar fi fost urmărită, în mai multe zone din București și din județul Ilfov, de un autoturism. Aceasta a precizat că, atunci când a ajuns pe o stradă din județul Ilfov, un bărbat de 57 de ani, pasager în autoturismul respectiv, i-ar fi adresat injurii și ar fi amenințat-o cu acte de violență.

În timp ce polițiștii discutau cu femeia, la echipajul de poliție s-a prezentat și bărbatul de 57 de ani, care a declarat că, în timp ce se deplasa la adresa de domiciliu, la rândul său, ar fi fost urmărit de către femeia de 33 de ani, susținând totodată că nu ar fi avut nicio discuție cu aceasta.

În cauză, polițiștii le-au adus la cunoștință ambelor persoane prevederile Legii nr. 26/2024, referitoare la emiterea unui ordin de protecție provizoriu, însă acestea au refuzat completarea cererii. Totodată, și-au rezervat dreptul de a depune plângere în termenul legal“, se arată într-un comunicat al Poliției Capitalei.