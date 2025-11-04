Șefa DNA Iași și alți procurori vor salarii mai mari cu 60%. Magistrații se consideră 'discriminați' față de procurorii europeni

Șapte procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție Iași, printre care și șefa Serviciului Teritorial, Cristina Chiriac, au dat în judecată statul român, cerând majorarea cu 60% a salariilor. Aceștia susțin că sunt discriminați în raport cu procurorii europeni delegați în România (EPPO) și solicită plata diferențelor salariale retroactiv, începând cu 1 iunie 2021, precum și aplicarea noilor salarii pentru viitor, scrie Ziarul de Iași.

Deși un procuror DNA cu vechime de peste 15 ani câștigă în prezent în jur de 20.000 de lei net pe lună, în timp ce un procuror european primește aproximativ 32.000 de lei, magistrații ieșeni consideră această diferență o formă de tratament inechitabil.

Argumentele procurorilor DNA Iași

Procurorii care au deschis acțiunea afirmă că activitatea DNA este comparabilă cu cea a Parchetului European, întrucât ambele structuri se ocupă de investigarea fraudelor financiare și implică aceleași competențe profesionale și condiții de muncă. Ei subliniază că dosarele instrumentate de EPPO ajung să fie judecate în aceleași instanțe din România, iar mediul de lucru este identic.

În plus, magistrații DNA au afirmat că rezultatele lor ar demonstra o eficiență superioară față de colegii europeni. În 2023, ei au gestionat 1.431 de dosare privind fraude cu fonduri europene, dintre care 636 au fost soluționate de procurorii români. Alte 186 de cauze au fost transmise EPPO, însă doar 67 au fost preluate de procurorii europeni, restul fiind retrimise la DNA.

Decizia Tribunalului Iași

Tribunalul Iași a respins cererea procurorilor, explicând că nu există o bază legală pentru compararea celor două categorii de magistrați. Judecătorii au invocat regulamentul european care reglementează activitatea EPPO, subliniind că procurorii europeni nu sunt angajați ai statului român, ci ai unei structuri independente finanțate de Uniunea Europeană.

„Salarizarea procurorilor europeni delegați nu este stabilită prin Legea-cadru nr. 153/2017 (privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, n.r.), ci prin contractul încheiat cu Parchetul European, drepturile salariale ale acestora sunt suportate din bugetul EPPO și nu din bugetul autorităților naționale, iar contractul conține clauze financiare și de responsabilitate specifice funcționării unei structuri europene autonome. Această diferență fundamentală între regimul numirii și al salarizării procurorilor europeni delegați față de procurorii naționali exclude orice posibilitate de comparabilitate sub aspectul drepturilor salariale”, au explicat judecătorii.

Nemulțumiți de hotărâre, reclamanții au depus apel, iar dosarul urmează să fie analizat de Curtea de Apel Iași.

