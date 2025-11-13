 Primar arestat preventiv pentru luare de mită și abuz în serviciu

În același dosar mai sunt inculpați Andrei-Sebastian Andrieș, consilier superior în cadrul Compartimentului de achiziții publice al Primăriei Zănești și Florentina Marin, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului resurse umane al Primăriei Zănești, pentru săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu.

De asemenea, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de SC Termoizoconstruct SRL și SC Lei În Instalații SRL, precum și a administratorilor acestor societăți, pentru complicitate la abuz în serviciu și dare de mită.

'În perioada aprilie - sfârșitul anului 2023, în condițiile derulării contractului constând în 'Reparații și extindere trotuare în comuna Zănești, jud. Neamț', în valoare de 3.015.980,63 lei (fără TVA), inculpatul Filip Ioan ar fi pretins de la administratorul unei societăți comerciale o sumă în cuantum de aproximativ jumătate din profitul obținut în legătură cu contractul menționat anterior, pentru încheierea, derularea în bune condiții și decontarea lucrărilor respective. În aceeași perioadă, inculpatul Filip Ioan ar fi primit de la administratorul respectiv foloase necuvenite, constând în construirea unei case pe o suprafață de teren ce aparține familiei acestuia, situată pe raza comunei Zănești, construcție ce a presupus din partea executantului cheltuieli de aproximativ 40.000 - 50.000 de euro. Imobilul respectiv a fost ulterior scos la vânzare pentru o sumă de aproximativ 150.000 de euro', se arată în actul de inculpare întocmit de procurorii DNA Bacău.

Pe 25 martie 2025, Primăria Zănești a încheiat un contract de achiziție cu SC Lei În Instalații SRL, în valoare de peste 476.000 de lei fără TVA, pentru lucrările de amenajare a parcului de la Căminul Cultural.

Potrivit DNA Bacău, Ioan Filip ar fi pretins și primit de la administratorul acestei societăți suma de 50.000 de lei și foloase constând în servicii de lucrări de instalații estimate la aproximativ 6.000 - 8.000 de lei, pentru atribuirea și derularea în bune condiții a contractului respectiv.

'Anterior, în același context, inculpatul Filip Ioan ar fi pretins și primit cu titlu de mită de la administratorul unei alte societăți comerciale o sumă în cuantum de aproximativ 8.000 de lei, în legătură cu încheierea, derularea și decontarea contractului de 'Servicii de proiectare amenajări spații publice' privind amenajarea parcului Căminului Cultural, în valoare de 49.500 lei fără TVA. În executarea contractului respectiv, conform cerințelor primarului Filip Ioan, ar fi fost întocmite documentația tehnică și devizul general al investiției, fiind supradimensionate costurile și fiind stabilite valori necorespunzătoare realității, acțiune care ar fi avut drept consecință crearea unei baze nelegale pentru evaluarea ulterioară a lucrărilor respective', mai arată procurorii anticorupție.

Pe 11 august 2025, primăria a încheiat un alt contract de execuție lucrări pentru școala gimnazială, cu SC Termoizoconstruct SRL, în valoare de aproape 450.000 de lei.

Primarul ar fi pretins și primit de la administratorul societății circa 70.000 de lei pentru atribuirea și derularea în bune condiții a contractului respectiv.

'În perioadele menționate anterior, inculpații Andrieș Andrei-Sebastian și Marin Florentina, acționând în înțelegere cu inculpatul Filip Ioan, ar fi întocmit în mod fraudulos documentațiile de achiziție, astfel încât cele două contracte menționate mai sus să fie încheiate cu cele două societăți comerciale. Ulterior, inculpatul Filip Ioan ar fi aprobat la plată sumele aferente contractelor respective, cu toate că avea cunoștință de faptul că situațiile de lucrări ar fi fost supraevaluate și că procedurile de achiziții ar fi fost fraudate, producând astfel un prejudiciu UAT Zănești în cuantum total de 926.168,62 (fără TVA) lei, precum și un folos necuvenit celor două societți comerciale', precizează DNA.

Ioan Filip se află la al patrulea mandat de primar al comunei Zănești și este membru al PSD, precizează Agerpres.