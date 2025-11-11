Condamnările din cazul Kreiner. Bogdan Chirieac amintește de femeia ucisă cu copilul de 3 ani în brațe: "Cum să privim"?

La data de 11 noiembrie 2025, Tribunalul Alba a dat sentințele pentru cei trei bărbați acuzați de omorul afaceristului sibian Adrian Kreiner. Sub conducerea judecătorului Andrei Căbulea, după șase amânări succesive, verdictul a fost pronunțat public, în prezența inculpaților și a procurorului de caz, Octavia Guș. Cosmin Zuleam a primit o pedeapsă totală de 30 de ani de închisoare, fiind găsit vinovat de furt calificat, complicitate la furt, două fapte de tâlhărie calificată și omor calificat. Cristian Minae a fost condamnat la închisoare pe viață pentru omor calificat, la care s‑au adăugat pedepse suplimentare pentru furt și tâlhărie. Totodată, Laurențiu Ghiță a primit tot sentința pe viață pentru omor calificat, plus pedepse pentru alte infracțiuni conexe.

Instanța a decis și plata unor despăgubiri: fosta parteneră a victimei urmează să primească 150.000 euro daune morale, iar fiica lui Kreiner - 300.000 euro. Totodată, cele 16 ceasuri de lux furate, în valoare de aproximativ 200.000 euro, urmează să fie restituite părților vătămate după rămânerea definitivă a hotărârii. Adrian Kreiner, cunoscut în Sibiu pentru afacerile sale, a fost atacat de cei trei inculpați într-un plan premeditat.

Conform anchetei, Zuleam, Ghiță și Minae au pătruns în locuința victimei cu scopul de a fura bunuri de valoare și a-și asigura controlul asupra acestora. Conflictul a degenerat rapid, culminând cu torturarea și uciderea afaceristului. Evenimentele au atras atenția opiniei publice datorită violenței și premeditării actului, iar procesul a fost urmărit îndeaproape de media locală și națională.

Analistul Bogdan Chirieac a abordat acest subiect într-o intervenție la România TV. El a ridicat probleme legate de lipsa pedepselor aspre pentru infracțiuni grave și de ineficiența mecanismelor interne de control.

„În România nu avem atât de multe pedepse dure, deși acolo a fost ceva de-a dreptul cumplit. E o întrebare pe care ne-o punem. Ne întrebăm dacă, în ultimii 20 de ani, statul român a decis să facă niște pedepse mai ușoare, mai blânde, pentru cetățeni. Sunt state în Uniunea Europeană, de pildă Norvergia, unde sunt cazuri precum cel al lui Anders Breivik, un extremist de dreapta care, în 2011, a comis două atacuri teroriste. A omorât 80 de persoane, majoritatea oameni foarte tineri. De ce? Fiindcă el voia să atragă atenția asupra faptului că sunt prea mulți migranți. A luat doar 25 de ani de închisoare pentru toată treaba asta. Asta e pedeapsa maximă în această țară.

Dacă mă întrebați pe mine, pentru astfel de infracțiuni grave, ca în cazul Kreiner, dar și ca în alte cazuri ce n-au legătură, precum crimă, tâlhărie cu violență sau viol, eu aș da pedepse maxime. Deci, pentru crime și viol, pedeapsă pe viață. Acum, la noi, este cazul acelui individ care și-a ucis fosta soție, după ce, înainte cu nu știu cât timp, a și violat-o. Și nu a fost reținut. Deci ce să mai spun? Cum să privim?

Bogdan Chirieac, ciritici dure la adresa CSM

CSM-ul, la rândul lui, atât de aprig de i-a făcut dosar doamnei vicepremier Oana Gheorghiu pentru ce a spus, îl anchetează pe procurorul respectiv? De ce procurorul nu l-a reținut pe individ? Adică individul primește ordin de restricție, el o ia cu japca și o violează pe sărmana femeie și apoi îl lasă liber, ca și cum ai fi luat o amendă la parcare.

Când 'ai mei' (n.r. politicienii USR) au desenat noua Justiție, au făcut în așa fel încât România să fie una dintre puținele țări ale lumii unde ministrul Justiției nu are nicio putere reală în Justiție. Dacă ia atitudine, atunci îl bate CSM-ul cu buzduganul peste fălci pentru că s-a implicat în Justiție. Pare că Justiția nu își poate scoate singură uscăturile din sistem. Aparatul de autocontrol nu a funcționat. Alte sisteme din România, care se gândesc la autoreglementare, au ajuns repede la concluzia că nu funcționează autoreglementarea”, a explicat Bogdan Chirieac.

