Crima din Teleorman: Femeia ucisă cu copilul în brațe avea ordin de protecţie împotriva fostului soț. Fusese răpită şi violată de el

Femeia de 25 de ani din comuna Beciu, Teleorman, ucisă sâmbătă de fostul soț chiar în timp ce se afla pe stradă alături de copilul lor de trei ani, avea emis împotriva agresorului un ordin de protecție. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Teleorman, bărbatul o răpise și o violase anterior, transmite Agerpres.

După apariția informațiilor în spațiul public, IPJ Teleorman a transmis o serie de clarificări.

„Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public, referitoare la ordinul de protecţie emis împotriva bărbatului de 42 de ani, Compartimentul Relaţii Publice din cadrul IPJ Teleorman este abilitat să comunice următoarele: la data de 22 septembrie a.c., împotriva bărbatului a fost emis, de către poliţişti, un ordin de protecţie provizoriu. Ulterior, la data de 26 septembrie a.c., împotriva bărbatului a fost emis ordin de protecţie, de către Judecătoria Turnu Măgurele, pentru o perioadă de 6 luni”, anunţă IPJ Teleorman.

Conform aceleiași surse, femeia a refuzat, de două ori, montarea unui sistem electronic de monitorizare.

Mai multe sesizări i-ar fi dus în eroare pe polițiști

IPJ Teleorman mai menționează că, pe 25 septembrie, polițiștii au fost sesizați de socrul victimei, care a reclamat că ginerele său ar fi încălcat ordinul de protecție provizoriu. Verificările au arătat însă că faptele semnalate nu se confirmă, iar apelantul a fost sancționat contravențional. O situație similară s-a petrecut și pe 22 octombrie, când același bărbat a sunat la 112 reclamând amenințări din partea ginerelui, dar nici de această dată polițiștii nu au confirmat sesizarea. Ulterior, între cei doi bărbați au avut loc alte două conflicte, pentru care au fost alertate autoritățile.

„Totodată, la data de 26 septembrie, poliţiştii au fost sesizaţi de femeia de 25 de ani despre faptul că soţul ei ar fi încălcat ordinul de protecţie, prin aceea că ar fi luat-o cu forţa dintr-un parc, din municipiul Turnu Măgurele, ar fi băgat-o în autoturismul său, ar fi mers în extravilanul municipiului, unde ar fi blocat uşile autovehiculului şi ar fi întreţinut cu aceasta relaţii sexuale împotriva voinţei sale”, precizează IPJ Teleorman.

Bărbatul avea deja un dosar penal pentru viol

În urma acestor fapte, polițiștii au deschis un dosar penal pentru viol, lipsire de libertate în mod ilegal, încălcarea măsurilor stabilite prin ordinul de protecție și violență în familie.

„Iar în urma cercetărilor efectuate împreună cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu-Măgurele nu au rezultat date care să conducă la dispunerea unor măsuri preventive”, susţine IPJ Teleorman.

Reamintim că tânăra a fost ucisă cu mai multe lovituri de cuțit de fostul soț, un bărbat de 42 de ani. Agresorul a fost găsit ulterior la locuința părinților săi, prezentând răni la nivelul mâinilor și al gâtului. Din datele anchetei reiese că acesta ar fi încercat să se sinucidă.