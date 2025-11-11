€ 5.0845
DCNews Stiri Două condamnări pe viață și 30 de ani de închisoare în dosarul uciderii lui Adrian Kreiner
Data publicării: 12:27 11 Noi 2025

Două condamnări pe viață și 30 de ani de închisoare în dosarul uciderii lui Adrian Kreiner
Autor: Dana Mihai

judecator-instanta_07851900 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm
 

Două condamnări pe viață și o pedeapsă de 30 de ani în dosarul uciderii afaceristului din Sibiu, sentința Tribunalului Alba nu este definitivă.

Verdict în dosarul Kreiner, la Tribunalul Alba: Cosmin Zuleam, Laurențiu Ghiță și Cristian Minae, cei trei bărbați acuzați de uciderea afaceristului sibian Adrian Kreiner, au fost condamnați la pedepse grele pentru omor calificat. La doi ani și șase zile de la comiterea crimei, inculpații au aflat sentințele pronunțate de magistrați.

În 11 noiembrie 2025, judecătorul Andrei Căbulea de la Tribunalul Alba a citit decizia în ședință publică, în prezența inculpaților, după șase amânări succesive. Procurorul care a instrumentat cazul este Octavia Guș.

La ora 11:00, în sala de judecată au intrat inculpații Ghiță și Minae. Procuroarea Octavia Guș și judecătorul Andrei Căbulea erau deja prezenți.

Cosmin Zuleam a fost condamnat la 3 ani pentru furt calificat, 4 ani pentru complicitate la furt calificat, 8 ani pentru tâlhărie calificată, 9 ani pentru tâlhărie calificată, 22 ani omor calificat, prin calcul judecătoresc rezultă pedeapsa de 30 de ani de închisoare cu executare, potrivit alba24.ro.

Cristian Minae, prezent în sală, a fost condamnat la 4 ani pentru furt calificat, 7 ani pentru furt calificat, 12 ani pentru tâlhărie calificată, 10 ani pentru complicitate la tâlhărie calificată, condamnat la închisoare pe viață pentru omor calificat.

Laurențiu Ghiță, prezent în sală, a fost condamnat la 3 ani pentru complicitate la furt calificat, 7 ani pentru furt calificat, 12 ani pentru tâlhărie calificată, 12 ani pentru tâlhărie calificată, pe viață pentru omor calificat.
Daune stabilite de instanță: 

  • Daune pentru Adriana Emilia, partenera lui Kreiner, 150.000 de euro pentru fiecare inculpat.
  • Vanesa Kreiner, fiica omului de afaceri, 300.000 euro daune morale stabilite pentru fiecare inculpat.
  • ceasurile furate în noaptea crimei, 16 la număr, în valoare de aproape 200.000 de euro, au fost restituite părților vătămate.

Dosarul a fost înregistrat inițial pe rolul Tribunalului Sibiu, dar între timp, toți judecătorii au devenit incompatibili, deoarece au judecat alte dosare, în stadiul incipient, în care aceștia erau inculpați. Drept urmare, dosarul a ajuns la Tribunalul Alba, în urma unei decizii a Curții de Apel Alba Iulia.

Zuleam a fost condamnat în lipsă, el fiind și capul bandei de hoți care în noaptea de 6 noiembrie 2023, l-au ucis pe afacerist, în locuința sa din Sibiu. Crima a oripilat opinia publică din România prin modul în care a fost comisă.

Adrian Kreiner
