CSM i-a făcut plângere penală vicepremierului Oana Gheorghiu

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) i-a făcut plângere penală vicepremierului Oanei Gheorghiu, după ce aceasta a declarat că magistrații iau banii de la gura copiilor flămânzi.

„Consiliul Superior al Magistraturii condamnă ferm declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu formulate în cadrul unui interviu televizat, prin care independența justiției și statutul magistraților au fost încălcate într-un mod iresponsabil și populist.

Afirmaţiile formulate deliberat într-o notă caracterizată de vector emoţional, cu referire la fonduri alocate pentru minori afectaţi de patologii grave, şi comparaţia între situaţia acestora şi garanţiile financiare de independenţă a justiţiei nu pot fi simple opinii personale atunci când provin de la un reprezentant al puterii executive.

CSM: Astfel de alegaţii reprezintă atacuri la adresa unei puteri constituționale

Astfel de alegaţii reprezintă atacuri la adresa unei puteri constituționale, care alimentează un discurs periculos ce incită la ură şi discriminare, menit să antagonizeze societatea faţă de corpul profesional al magistraţilor.

Opoziția artificială între magistrați și „copilul flămând căruia i se ia de la gură” este o manipulare şi o încercare de a deturna nemulțumirile publice spre justiţie, plasând nereal şi artificial asigurarea resurselor financiare în relaţie directă cu independenţa financiară a magistraţilor.

Independența justiției, care include şi garanţia financiară, astfel cum statuează întreaga jurisprudenţă europeană, nu reprezintă un privilegiu acordat magistraţilor în detrimentul altor persoane, ci este garanția constituţională a societăţii democratice că drepturile fiecărui cetățean vor fi apărate de către profesionişti ai dreptului liberi de orice influenţe şi respectate în raport de orice încălcare, inclusiv cele săvârşite de stat.

Consiliul Superior al Magistraturii subliniază încă o dată că puterea executivă, reprezentată de Guvern, are obligația într-un stat de drept să consolideze justiția, nu să o discrediteze, şi să colaboreze instituţional în mod loial cu puterea judecătorească pentru bunul mers al societăţii democratice.

În raport cu declaraţiile doamnei vicepremier, faţă de conţinutul concret şi efectele acestora în plan social la adresa imaginii şi prestigiului funcţiei de magistrat, Consiliul Superior al Magistraturii a decis sesizarea organelor abilitate pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare prevăzută de dispoziţiile art. 369 din Codul Penal”, a transmis CSM într-un comunicat de presă.

Ce declarase Oana Gheorghiu

Reacțiile vin după o declarație făcută de Oana Gheorghiu în cadrul unui interviu. Vicepremierul României a lăsat de înțeles că magistrații iau, prin pensiile speciale pe care le încasează, banii de la gura copiilor flămânzi.

”Eu le-aș transmite magistraților un mesaj, le-aș spune că-i înțeleg, e foarte greu să renunți la un lucru care ți s-a dat, din perspectiva societății, un privilegiu. Ei au fost prinși într-un Caritas care nu putea dura la nesfârșit. România nu-și permite să mai plătească acești bani, nu-și permite să mai aibă pensionari speciali, nu avem cum. Dacă banii ăia trebuie să se ducă la ei pentru că-și dau sentințe, îi iau de undeva. Și-i pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente. Ca tu să ai privilegii, cineva e lăsat în urmă. Orice privilegiu are cineva, înseamnă, în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi acceptabilă ca să continue să-și ia acești bani” a spus vicepremierul Oana Gheorghiu, într-un interviu Digi24.