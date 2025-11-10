€ 5.0854
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0854
|
$ 4.3982
 
Data actualizării: 17:42 10 Noi 2025 | Data publicării: 17:22 10 Noi 2025

CSM i-a făcut plângere penală vicepremierului Oana Gheorghiu
Autor: Doinița Manic

_rsRwkDi Oana Gheorghiu, viceprim-ministru în Guvernul Bolojan. Sursa foto: Agerpres
 

Consiliul Superior al Magistraturii i-a făcut plângere penală vicepremierului Oana Gheorghiu.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) i-a făcut plângere penală vicepremierului Oanei Gheorghiu, după ce aceasta a declarat că magistrații iau banii de la gura copiilor flămânzi.

„Consiliul Superior al Magistraturii condamnă ferm declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu formulate în cadrul unui interviu televizat, prin care independența justiției și statutul magistraților au fost încălcate într-un mod iresponsabil și populist.

Afirmaţiile formulate deliberat într-o notă caracterizată de vector emoţional, cu referire la fonduri alocate pentru minori afectaţi de patologii grave, şi comparaţia între situaţia acestora şi garanţiile financiare de independenţă a justiţiei nu pot fi simple opinii personale atunci când provin de la un reprezentant al puterii executive.

CSM: Astfel de alegaţii reprezintă atacuri la adresa unei puteri constituționale

Astfel de alegaţii reprezintă atacuri la adresa unei puteri constituționale, care alimentează un discurs periculos ce incită la ură şi discriminare, menit să antagonizeze societatea faţă de corpul profesional al magistraţilor.

Opoziția artificială între magistrați și „copilul flămând căruia i se ia de la gură” este o manipulare şi o încercare de a deturna nemulțumirile publice spre justiţie, plasând nereal şi artificial asigurarea resurselor financiare în relaţie directă cu independenţa financiară a magistraţilor.

Independența justiției, care include şi garanţia financiară, astfel cum statuează întreaga jurisprudenţă europeană, nu reprezintă un privilegiu acordat magistraţilor în detrimentul altor persoane, ci este garanția constituţională a societăţii democratice că drepturile fiecărui cetățean vor fi apărate de către profesionişti ai dreptului liberi de orice influenţe şi respectate în raport de orice încălcare, inclusiv cele săvârşite de stat.

Consiliul Superior al Magistraturii subliniază încă o dată că puterea executivă, reprezentată de Guvern, are obligația într-un stat de drept să consolideze justiția, nu să o discrediteze, şi să colaboreze instituţional în mod loial cu puterea judecătorească pentru bunul mers al societăţii democratice.

În raport cu declaraţiile doamnei vicepremier, faţă de conţinutul concret şi efectele acestora în plan social la adresa imaginii şi prestigiului funcţiei de magistrat, Consiliul Superior al Magistraturii a decis sesizarea organelor abilitate pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare prevăzută de dispoziţiile art. 369 din Codul Penal”, a transmis CSM într-un comunicat de presă.

Ce declarase Oana Gheorghiu

Reacțiile vin după o declarație făcută de Oana Gheorghiu în cadrul unui interviu. Vicepremierul României a lăsat de înțeles că magistrații iau, prin pensiile speciale pe care le încasează, banii de la gura copiilor flămânzi.

”Eu le-aș transmite magistraților un mesaj, le-aș spune că-i înțeleg, e foarte greu să renunți la un lucru care ți s-a dat, din perspectiva societății, un privilegiu. Ei au fost prinși într-un Caritas care nu putea dura la nesfârșit. România nu-și permite să mai plătească acești bani, nu-și permite să mai aibă pensionari speciali, nu avem cum. Dacă banii ăia trebuie să se ducă la ei pentru că-și dau sentințe, îi iau de undeva. Și-i pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente. Ca tu să ai privilegii, cineva e lăsat în urmă. Orice privilegiu are cineva, înseamnă, în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi acceptabilă ca să continue să-și ia acești bani” a spus vicepremierul Oana Gheorghiu, într-un interviu Digi24. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

csm
Oana Gheorghiu
oana gheorghiu vicepremier
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Horoscop 11 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 7 minute
Apollo111 Cinema, filme de artă în Palatul Universul, din decembrie
Publicat acum 12 minute
Cod Galben de ceață densă. ANM, zonele vizate
Publicat acum 12 minute
Previziuni astrale a doua jumătate a lunii noiembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
Publicat acum 26 minute
După ore, o poveste „Let's Talk About...Film”, cu regizorul Marius Papară și scriitoarea Florina Pîrjol
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Noi 2025
I-a însoțit Cristina Trăilă pe Mihai Barbu și Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan? Precizări de ultimă oră
Publicat pe 08 Noi 2025
Ciutacu: De unde a știut Moșteanu că i se oferă 1 milion de euro dacă a refuzat să se întâlnească cu Isăilă?
Publicat pe 09 Noi 2025
Proprietarul Dragonul Roșu, anunț despre Viorica Dăncilă. De ce a lipsit de la Congresul PSD
Publicat pe 08 Noi 2025
O nouă catastrofă aviatică, după ce un motor s-a detașat. Cezar Osiceanu: Avionul s-a dovedit un eșec
Publicat acum 8 ore si 25 minute
Partidul neparlamentar care atrage tinerii ca un magnet, dar nu există pentru vârstnici. Ar putea fi al doilea partid al țării
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close