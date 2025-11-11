€ 5.0845
DCNews Stiri Nicușor Dan atacă la CCR legea privind folosirea plajei Mării Negre
Data actualizării: 19:23 11 Noi 2025 | Data publicării: 19:19 11 Noi 2025

Nicușor Dan atacă la CCR legea privind folosirea plajei Mării Negre
Autor: Tiberiu Vasile

nicusor-dan_15415400 Președintele Nicușor Dan. FOTO: Agerpres
 

Președintele Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională a României cu privire la legea care reglementează utilizarea plajei Mării Negre, invocând posibile aspecte de neconstituționalitate și impact asupra interesului public.

Preşedintele Nicuşor Dan a trimis, marţi, Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă.

Legea supusă controlului de constituţionalitate stabileşte ca titularul dreptului de proprietate a plajelor să atribuie în folosinţă gratuită autorităţilor administraţiei publice locale din localităţile riverane Mării Negre, la solicitarea acestora, o cotă de până la 20% din suprafaţa plajelor utilizate în scop turistic care sunt situate pe raza lor administrativ-teritorială, cu destinaţia de plajă publică.

Noua soluţie legislativă

Noua soluţie legislativă instituie posibilitatea ca titularul dreptului de proprietate a plajelor să atribuie în folosinţă gratuită autorităţilor administraţiei publice locale din localităţile riverane Mării Negre, la solicitarea acestora, o cotă de până la 20% din suprafaţa plajelor utilizate în scop turistic care sunt situate pe raza lor administrativ-teritorială, cu destinaţia de plajă publică, arată sesizarea.

Titularul dreptului de proprietate este statul, întrucât faleza şi plaja mării sunt prevăzute în lista bunurilor care aparţin domeniului public al statului, se arată în sesizare.

Şeful statului subliniază că în ceea ce priveşte entităţile care vor avea posibilitatea de a primi în folosinţă gratuită o cotă de până la 20% din suprafaţa plajelor utilizate în scop turistic care sunt situate pe raza lor administrativ-teritorială, autorităţile administraţiei publice locale nu au capacitatea de a primi, întrucât acestea nu reprezintă instituţii de utilitate publică.

Astfel, soluţia legislativă ce vizează atribuirea în folosinţă gratuită autorităţilor administraţiei publice locale din localităţile riverane Mării Negre a unei cote de până la 20% din suprafaţa plajelor utilizate în scop turistic contravine dispoziţiilor articolului 136 alineatul 4, teza finală din Constituţie, întrucât aceste entităţi nu reprezintă instituţii de utilitate publică, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Nicușor Dan, mesaj cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații: „Sacrificiul vostru a construit România de azi”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
ccr
plaja
lege
marea neagra
