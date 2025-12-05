€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Interviuri DCNews România în derivă. Interviu: Răsvan Popescu creionează „un portret de țară care contrariază” / video
Data publicării: 13:39 05 Dec 2025

EXCLUSIV România în derivă. Interviu: Răsvan Popescu creionează „un portret de țară care contrariază” / video
Autor: Anca Murgoci

Rasvan Popescu Răsvan Popescu
 

Scriitorul și jurnalistul Răsvan Popescu vine la DC News și DC News TV.

Vineri, de la ora 17.00, vă invităm să urmăriți un interviu realizat de Bogdan Chirieac cu Răsvan Popescu. Ne va vorbi despre „România în derivă”. Ar putea fi titlul realității pe care o trăim acum, dar este titlul noului său volum.

Răsvan Popescu este un scriitor provenit dintr-un jurnalist care a făcut această meserie sub o formă sau alta vreme de 15 ani. În paralel a scris literatură și film, a învățat să descrie în imagini. Din aproape în aproape, și-a schimbat perspectiva, abordarea și uneltele. Aici obiectivitatea învățată la BBC lasă loc subiectivității autorului. Stilul devine important și dă unitate și coerență întregului.

Autorul, în stilul caracteristic, creionează „un portret de țară care contrariază”. Lansarea cărții va avea loc pe 6 decembrie, în cadrul Târgului de Carte Gaudeamus.

Despre ce este vorba în carte aflăm vineri, ora 17.00, chiar de la Răsvan Popescu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rasvan popescu
romania in deriva
gaudeamus
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 46 minute
SONDAJ alegeri Primăria Capitalei. Ultimele procente pentru București: Candidații care au crescut în campanie
Publicat acum 51 minute
Profesorul Tiberiu Tănase, invitatul săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
Publicat acum 58 minute
Hervis pleacă din România. Ce se va întâmpla cu cele 49 de magazine din țară
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Cu cât a contribuit Provident la economia României
Publicat acum 1 ora si 32 minute
România în derivă. Interviu: Răsvan Popescu creionează „un portret de țară care contrariază” / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Dec 2025
De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei
Publicat pe 03 Dec 2025
Alertă alimentară: 600 de kilograme de pește, retras de la vânzare. Avea larve de Anisakis spp. Cât de periculoasă este anisakiaza
Publicat acum 17 ore si 35 minute
Biroul Electoral, veste proastă pentru Cătălin Drulă. A fost admisă cererea de eliminare
Publicat pe 04 Dec 2025
Cătălin Drulă a picat sub 10% pe Polymarket, arată Andrei Caramitru: Noi, toți, am înnebunit
Publicat pe 03 Dec 2025
A murit Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close