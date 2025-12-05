România în derivă. Interviu: Răsvan Popescu creionează „un portret de țară care contrariază” / video

Vineri, de la ora 17.00, vă invităm să urmăriți un interviu realizat de Bogdan Chirieac cu Răsvan Popescu. Ne va vorbi despre „România în derivă”. Ar putea fi titlul realității pe care o trăim acum, dar este titlul noului său volum.

Răsvan Popescu este un scriitor provenit dintr-un jurnalist care a făcut această meserie sub o formă sau alta vreme de 15 ani. În paralel a scris literatură și film, a învățat să descrie în imagini. Din aproape în aproape, și-a schimbat perspectiva, abordarea și uneltele. Aici obiectivitatea învățată la BBC lasă loc subiectivității autorului. Stilul devine important și dă unitate și coerență întregului.

Autorul, în stilul caracteristic, creionează „un portret de țară care contrariază”. Lansarea cărții va avea loc pe 6 decembrie, în cadrul Târgului de Carte Gaudeamus.

Despre ce este vorba în carte aflăm vineri, ora 17.00, chiar de la Răsvan Popescu.